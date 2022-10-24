AB Elçisi Hürriyet’e konuştu: Rusya’ya bağımlılığı azaltmak istiyoruz

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AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi’nin bu hafta Türkiye’ye geleceğini ve uzun süredir yapılamayan Türkiye-AB üst düzey iş diyaloğu toplantısının gerçekleştirileceğini açıkladı. Landrut, temaslarda bulunduğu Çanakkale’de Hürriyet’in güncel konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Ankara-Brüksel ilişkilerinde son dönemde artan trafiğe dikkat çeken Büyükelçi, AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Varhelyi’nin bu hafta Türkiye’de olacağını açıkladı. Varhaelyi’nin 24-25 Ekim günlerinde İstanbul’da olması ve hükümet yetkililerinin yanı sıra iş dünyasıyla da görüşmesi öngörülüyor. Mali istikrardan sorumlu Komiser Mairead McGuinnes da ekim ayı başında Ankara’da özellikle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda temaslarda bulunmuştu.

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ARAŞTIRMA VE KALKINMA

AB’li diplomat, “Türkiye ile çeşitli alanlardaki siyasi düzeyli işbirliğimizi devam ettirmek istiyoruz” derken, kasım ayı ortasında da araştırma ve kalkınma alanında Brüksel’de yüksek düzeyli bir toplantının yapılacağını kaydetti. AB, 2019’da yaşanan Doğu Akdeniz bunalımı sonrasında Türkiye ile yüksek düzeyli temaslarda bulunmaktan kaçınıyordu. Meyer-Landrut, “Aday ülke olan Türkiye ile Gümrük Birliği kapsamında çok önemli bir ekonomik işbirliğimiz var. Bunun üzerine koyarak, ilerlememiz gerekiyor” dedi.

‘YAPTIRIMLARI KONUŞUYORUZ’

Ankara ile ekonomik ilişkileri geliştirmek isteyen AB açısından 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal girişimi başlatan Rus ekonomisinin dolaylı da olsa desteklenmemesi önem taşıyor. AB diplomatı, “AB, Rusya’ya karşı daha önce görülmemiş bir yaptırımlar paketini kabul etti. Bu yaptırımların amacı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı kabul edilemez ve korkunç savaşı devam ettirme çabasını engellemek” diye konuştu. Sekizinci paket olarak bilinen son paketin yaptırımları atlatmaya çalışan üçüncü ülke vatandaş ve kurumlarına da uygulanmasının önünü açtığını kaydeden Meyer-Landrut, “Biz bu konudaki kaygılarımızı Türk yetkililere de aktardık. Komiser McGuinness de bu nedenle Ankara’yı ziyaret etti” bilgisini verdi. Yaptırımlara dönük uyarıların sadece Türkiye ve Türk şirketlerine değil aynı zamanda AB’li taraflara da yapıldığını kaydeden Büyükelçi, yaptırımların uygulamasının son derece karmaşık olduğunu da söyledi.

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ENERJİ İŞBİRLİĞİ

AB Büyükelçisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’yi enerji merkezi yapma ve Rus gazını buradan Avrupa pazarlarına satma önerisine ilişkin bir soruya yanıt verirken Brüksel’in bu projeyle çok ilgilenmediği mesajını verdi. Meyer-Landrut, “AB’de ağır basan eğilim Rus gazı ve fosil yakıtlarına ilişkin bağımlılığı daha da azaltmak. Savaş başladığından bu yana ithal edilen Rus gazı yüzde 41’den yüzde 9’a düştü. Bu, Avrupa enerji politikasının temel ilkesi olarak kalmaya devam edecek” dedi. Bununla birlikte Ankara-Brüksel enerji işbirliğinin yoğunlaşması gerektiğine dikkat çeken Büyükelçi, “Çünkü aynı sınamalarla karşı karşıyayız” diye konuştu.

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DİYALOG VE DİPLOMASİ

Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilimle ilgili bir soruyu yanıtlayan AB elçisi, AB Konseyi’nin Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin birçok karar aldığını anımsattı. Brüksel’in gerilimin azaltılması ve diplomasi beklentisi içinde olduğunu anlatan büyükelçi, “İyi komşuluk ilişkisinin her tarafın yararına olduğuna inanıyoruz. Rusya’nın Ukrayna’ya savaşı bağlamında NATO içinde, AB içinde birlikte durmamız gerek” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA YASASI

AB Büyükelçisi, TBMM’nin geçirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı dezenformasyon yasasına ilişkin görüşlerini de açıkladı. İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasinin ön koşulu olduğunu belirten Büyükelçi, “İfade özgürlüğü AB’nin ortak değerlerinden biri. Bizim umudumuz, bu yasanın, diğerleri gibi, ifade özgürlüğünün önüne ilave bir baskı yaratacak şekilde uygulanmaması” dedi.