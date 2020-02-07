AB elçileri Doğu Ekspresi’nde

AVRUPA Birliği (AB) Bölgesel Politika, Kültürel Diyalog ve Kırsal/İnsan Kaynakları Gelişimi Desteğiyle düzenlenen proje kapsamında AB ülkelerinin büyükelçileri turistik Doğu Ekspresi yolculuğuna katılıyor. Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın bu akşam Ankara Garı’nda vereceği resepsiyonla başlayacak. Ardından AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger’in de bulunduğu heyet Kars’a doğru harekete geçecek.

TRENDE AB TOPLANTISI

Büyükelçiler Sivas-Divriği, Divriği Ulu Camii, Erzurum’da Çifte Minare ve Üç Kümbetler gibi turistik bölgeleri ziyaret ederken heyete Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları eşlik edecek. Yolculuk sırasında AB-Türkiye ilişkilerini ele alan bir toplantı da yapılacak.

Turistik Doğu Ekspresinde 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere 9 vagon bulunuyor. Eski Ankara Garı’ndan hareket eden tren, güzergâh boyunca İliç’te 3 saat, Erzincan’da 2 saat 40 dakika ve Erzurum’da 2 saat 40 dakika uzun süreli yerel tur amaçlı duruş yapıyor

1310 KİLOMETRE

Kars’tan saat 23:55’te hareket eden tren, Divriği’de 2 saat 36 dakika ve Sivas turu için Bostankaya’da 3 saat 9 dakika duruyor. 1310 kilometrelik Ankara-Kars arasındaki parkuru yaklaşık 32 saat, Kars-Ankara arasındaki parkurunu yaklaşık 31 saatte tamamlıyor.