AB: Ege'deki deprem sonrası yardıma hazırız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kalbinin depremden etkilenenlerle olduğunu belirten Michel, "AB yardım sağlamaya hazırdır." ifadesine yer verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de İzmir depremi sonrası Twitter hesabından yardım açıklaması yaptı.

Leyen “Dualarım Türkiye ve Yunanistan ile. Durumu takip ediyoruz ve mümkün olan her türlü şekilde yardım etmeye hazırız.” ifadesini paylaştı.