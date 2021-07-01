AB dönem başkanlığı Slovenya’ya geçti

Görevi Portekiz’den devralan Slovenya, genişleme konusunda önceliği tamamen Batı Balkanlar’a verecek. Geçtiğimiz altı aylık dönemde Lizbon ile iyi bir çalışma ilişkisi oluşturan Ankara’nın Slovenya’ya yönelik beklentileri oldukça düşük.

RAKİP GÖRÜYOR

AB içinde ‘ilke ve değerlerden sapma’ tartışmalarının odağında yer almaya başlayan isimler arasında olan Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Türkiye’yi Batı Balkanlar’da Rusya ve Çin ile birlikte jeopolitik rakip olarak gören liderler arasında yer alıyor.

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