AB Dönem Başkanı olacak Rumlardan Türkiye mesajı

Görevi Danimarka’dan 1 Ocak’ta devralacak olan GKRY, sloganını “Özerk Bir Birlik. Dünyaya Açık” olarak belirledi. Programda Türkiye ile ilişkilere hem ortaklıklar hem de genişleme atfıyla yer verildi.

RUMLAR ENGELLEMİŞTİ

AB’nin özerkliği için genişlemenin jeopolitik gereklilik ve stratejik yatırım olduğunun vurgulandığı programda Türkiye ile ilişkiler konusunda şu ifadelere yer verildi: “Türkiye aday ülke statüsünü korumaktadır ve AB ile ilişkileri, AB Konseyi’nin Nisan 2024’te belirlediği çerçeve, önceki sonuçlar ve oluşturulan koşullar çerçevesinde devam edecektir.” AB, 17-18 Nisan 2024’te düzenlediği zirvede, ilişkilerin geleceği konusunda Türkiye’nin beklentilerini karşılamaktan uzak bir tavır takınmış ve “AB, Türkiye’yle işbirliğinin daha da geliştirilmesi için Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına ve ilerlemesine özel önem vermektedir” vurgusu yapmıştı. AB’nin küresel aktör olarak rolünü dünyanın her bölgesinde güçlü ortaklıklar kurarak güçlendirmeye hazır olduğu mesajı veren GKRY, Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar’ın yanı sıra Türkiye’yi de bu yaklaşıma dahil etti. Dönem Başkanı olarak sorumlu ve dürüst bir aracı olarak hareket edeceğini belirten GKRY’nin Türkiye konusunda pratikte bazı hamleler yapması da bekleniyor.