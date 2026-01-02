×
Dünya Haberleri

AB dönem başkanı Kıbrıs Rum Kesimi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 07:00

AVRUPA Birliği Dönem Başkanlığı dün Danimarka’dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) geçti.

Bu görevi 14 yıl aradan sonra ikinci kez üstlenen GKRY’nin 30 Haziran’da sona erecek döneminde Türkiye’ye yönelik hamleleri merak ediliyor.

TÜRKİYE’YE DAVET GELEBİLİR

Rum yetkililerden, “dönem başkanlığını ulusal sorunları gündeme getirmek için kullanmayacakları” yönünde açıklamalar gelse de GKRY’nin bazı hamlelerde bulunabileceği düşünülüyor. Toplantılara Türkiye’nin de davet edilmesi gündeme gelebilir. Özellikle iki toplantı öne çıkıyor.

Bunlardan ilki 23-24 Nisan’da Lefkoşa’da yapılması hedeflenen gayriresmi nitelikli AB Liderler Toplantısı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davet edilmesi gündemde.

Diğer toplantı ise 27 Mayıs’ta Limasol’da AB dışişleri bakanlarının bir araya geleceği gayriresmi nitelikli toplantı (Gymnich). Bu toplantı için de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a davet gönderilmesi ihtimal dahilinde.

Davet gelse bile Türkiye’nin bunu reddetmesine ve GKRY’yi  muhatap aldığı algısı yaratacak bir adım atmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Brüksel’de GKRY’nin dönem başkanlığı konusunda öne çıkan endişe ise Türkiye’yle savunma alanında işbirliğini baltalayacak gelişmeler yaşanması.

