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AB, Donald Trump’ın restini gördü: Avrupa silahlanma için 800 milyar Euro harcayacak

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#AB
AB, Donald Trump’ın restini gördü: Avrupa silahlanma için 800 milyar Euro harcayacak
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde sergilediği tavra ve savunma harcamalarının arttırılması yönündeki baskısına Avrupa Birliği Komisyonu’ndan önemli bir karşılık geldi.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin savunma harcamaları için kaynak yaratma amaçlı 150 milyar Euro’luk (5.8 trilyon TL) ortak AB borçlanması önerdi. Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardımı askıya alma kararının ardından gelen öneri, toplamda 800 milyar Euro’ya (30.7 trilyon TL) ulaşacak uzun vadeli ‘Avrupa’yı Yeniden Silahlandır’ paketinin bir parçası.

AB ZİRVESİNDE KONUŞULACAK

Von der Leyen, “Avrupa hem kısa vadede harekete geçme ve Ukrayna’yı destekleme aciliyetine yanıt vermek hem de uzun vadede kendi Avrupa güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk alma ihtiyacını karşılamak üzere savunma harcamalarını büyük ölçüde arttırmaya hazır” dedi. Ortak borçlanmayla, hava ve füze savunması, topçu sistemleri, füzeler, mühimmat ve insansız hava araçlarına karşı sistemler gibi ihtiyaçların karşılanmasında maliyetlerin düşürülmesi ve birlikte çalışabilirliğin arttırılması hedefleniyor. Öneri yarın Brüksel’de yapılacak AB Zirvesi’nde ele alınacak. Trump, şu an üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2’si olarak belirlenmiş olan savunma harcamaları hedefinin yüzde 5’e yükseltilmesini istiyor.

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#ABD#Trump#AB

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