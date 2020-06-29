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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

AB, Doğu Akdeniz’de arabuluculuk peşinde

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
AB, Doğu Akdeniz’de arabuluculuk peşinde
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Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimini hafta içinde ziyaret eden AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell’in, Türkiye AB ilişkilerinin ele alınacağı 13 Temmuz’daki AB Konseyi toplantısı öncesinde, Türkiye ile Rum-Yunan ikilisi arasında arabuluculuk talebinde bulunacağı belirtiliyor.

Yunanistan ziyareti sırasında Meriç nehrine giderek Türkiye sınırındaki mülteci krizi konusunda Atina’ya destek veren, Rum yönetimi ziyaretinde de bölgede faaliyet gösteren Yavuz sondaj gemisini Rumlarla birlikte helikopterle havadan izleyen İspanyol diplomat Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’i Brüksel’de buluşturmayı teklif etti.

ANKARA TEPKİLİ

Ankara, Borrell’in Rum tezlerine uygun olarak dışişleri bakanları buluşması teklifine sert tepki gösterdi ve Rum Bakan Hristodulidis’in tek muhatabının KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olduğu cevabını verdi.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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