AB, Doğu Akdeniz’de arabuluculuk peşinde

Yunanistan ziyareti sırasında Meriç nehrine giderek Türkiye sınırındaki mülteci krizi konusunda Atina’ya destek veren, Rum yönetimi ziyaretinde de bölgede faaliyet gösteren Yavuz sondaj gemisini Rumlarla birlikte helikopterle havadan izleyen İspanyol diplomat Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’i Brüksel’de buluşturmayı teklif etti.

ANKARA TEPKİLİ

Ankara, Borrell’in Rum tezlerine uygun olarak dışişleri bakanları buluşması teklifine sert tepki gösterdi ve Rum Bakan Hristodulidis’in tek muhatabının KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olduğu cevabını verdi.