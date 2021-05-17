AB dışişleri bakanları yarın acil toplanıyor

AB dışişleri bakanları yarın videokonferans aracılığıyla düzenlenecek toplantıda, bölgede artan gerilimi ve bu bağlamda son gelişmeleri masaya yatıracaklar. Borrell, sosyal medya mesajında, “Sürmekte olan şiddetin sonlandırılmasına AB’nin en iyi nasıl katkı sağlayabileceğini koordine edeceğiz ve tartışacağız” ifadelerini kullandı. AB, bazı ülkelerin son gelişmeleri İsrail’in kendini savunma hakkı olarak görmesi, diğerlerinin ise daha fazla itidal talep etmesi nedeniyle ortak tutum belirlemekte zorlanıyor.

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