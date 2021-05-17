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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 17.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB dışişleri bakanları yarın acil toplanıyor

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB dışişleri bakanları yarın acil toplanıyor

AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “İsrail ile Filistin arasında devam eden gerginlik ve kabul edilemez sivil can kayıpları” nedeniyle dışişleri bakanlarını acil toplantıya çağırdı.

AB dışişleri bakanları yarın videokonferans aracılığıyla düzenlenecek toplantıda, bölgede artan gerilimi ve bu bağlamda son gelişmeleri masaya yatıracaklar. Borrell, sosyal medya mesajında, “Sürmekte olan şiddetin sonlandırılmasına AB’nin en iyi nasıl katkı sağlayabileceğini koordine edeceğiz ve tartışacağız” ifadelerini kullandı. AB, bazı ülkelerin son gelişmeleri İsrail’in kendini savunma hakkı olarak görmesi, diğerlerinin ise daha fazla itidal talep etmesi nedeniyle ortak tutum belirlemekte zorlanıyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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