AB dışişleri bakanları toplanıyor

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bakanların yarın toplanacağını açıkladı. Türkiye ile ilişkilerin tüm boyutlarıyla masaya yatırılacağı 27-28 Ağustos’ta Berlin’de yapılacak gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’na çok az bir süre kala bu zirvenin düzenlenmesine karar verilmesinde “Yunanistan ile dayanışma zorunluluğu” etkili oldu. Toplantı, bazı yetkililerin tatilde olması ve lojistik açıdan son dakika ayarlaması yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle videokonferans formatında gerçekleştirilecek.

KONSENSÜS YOK

Yunanistan’ın olağanüstü toplantı talebi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelikti. Ancak Borrell, toplantı çağrısı yaparken, üye ülkelerden gelen talepleri de dikkate alarak gündemi genişletti. Zirvede Türkiye’nin yanı sıra Lübnan’daki patlama ve Belarus’taki tartışmalı seçimlerin ardından oluşan tablo da ele alınacak. AB üyesi ülkelerin önemli bölümünün önceliğinin Belarus’taki gelişmeler olması dikkat çekerken, toplantıda daha öncekilerde olduğu gibi, Yunanistan’la tam dayanışma içinde olunduğu mesajının verilmesi, Türkiye’nin faaliyetlerinin kınanması ve yaptırım uyarısının yinelenmesi dışında somut bir karar alınması beklenmiyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin başını çektiği bir grup Türkiye’ye ağır yaptırım uygulanmasını talep etse de bu konuda henüz konsensüs yok. Almanya başta olmak bazı AB üyesi ülkeler Türkiye ile gerilimin düşürülmesini ve diyaloğa öncelik verilmesini savunuyor.

FRANSA’DAN DOĞU AKDENİZ HAMLESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz’deki askeri varlıklarını arttıracaklarını bildirdi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından Twitter’dan açıklama yapan Macron, “Doğu Akdeniz’deki durum endişe verici. Türkiye’nin tek taraflı petrol arama kararı tansiyona neden oluyor. Komşu ve NATO üyesi ülkeler arasında barışçıl diyaloğa izin verilmesi için bu durumun sonlanması gerekiyor. Yunanistan dahil Avrupalı ortaklarımızın işbirliği ile gelecek günlerde Doğu Akdeniz’deki Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim” dedi.