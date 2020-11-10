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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

AB: Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasından memnuniyet duyuyoruz

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AB: Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasından memnuniyet duyuyoruz
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Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmanın ardından çatışmaların durmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin ateşkes duyurusunu gördüklerini ve çatışmaların durmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

AB'nin daha önce bu yönde birçok kez çağrı yaptığını hatırlatan Stano, bugüne kadar çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Stano, "Şu anda ateşkesin sonuçlarını daha iyi anlamak için detayları değerlendiriyoruz." dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan, gece yarısından itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden denetim merkezi de oluşturulacak.

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