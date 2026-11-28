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Parasal konular sözkonusu olduğunda diğer başlıklara göre daha zor ilerleme sağlayan Avrupa Birliği (AB) liderleri 2028-2034 bütçesinde de “bu kuralı” bozmadı. Üye ülkelerin öncelik ve beklentilerinin farklılaşması nedeniyle 12 saat süren müzakerelerden, uzlaşı çıkmadı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın müzakere taktikleri bazı ülkelerin tepkisine neden olurken pozisyonlarda yakınlaşma sağlanamadığı için iki gün planlanan zirve erken bitirildi.

Yedi yıllık dönem için AB Komisyonu’nun önerisi 2 trilyon Euro’ydu. Sonrasında Costa, uzlaşı önerisi olarak bu rakamı 1.78 trilyon Euro seviyesine çekti. Costa, zirvede daha kapsamlı bir bütçe isteyen İspanya ve İtalya gibi ülkelerle hedeflerin düşürülmesinden ve geleneksel odağın savunma ve güvenlik lehine kaydırılmasından yana olan Almanya ve İsveç gibi ülkelerin pozisyonları arasında köprü kurmayı başaramadı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz önerilen kesintileri yetersiz bulurken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kesintileri “stratejik hata” olarak niteledi. Costa’nın küçük gruplar halinde görüşme taktiği izlemesine tepki gösteren Danimarka, İsveç, Belçika ve Avusturya’nın aralarında olduğu bazı ülkeler, belli bir aşamada masadan kalktı.

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SON ŞANS ARALIKTA

AB’nin hedefi, bazı üye ülkelerde 2027’de düzenlenecek seçimlerin de etkisiyle, bütçe görüşmelerini yıl bitmeden tamamlamak. Liderlerin önünde bu hedefe ulaşmak için kalan tek fırsat 17-18 Aralık’taki Brüksel zirvesi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten ise kendileri için bir son tarihin sözkonusu olmadığını söylediler. Aralıktaki zirvenin planlanandan uzun sürme ihtimali var.