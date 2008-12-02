AB, Bülent Ersoy'u yakından izliyor

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Avrupa Komisyonu Üyesi Olli Rehn, Bülent Ersoy davasına ilişkin olarak "Bu konuyu Türk makamlarıyla temaslarımızda gündeme getiriyor ve gelişmeleri yakından izliyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Bülent Ersoy'un bir televizyon programında söylediği sözleriyle "halkı askerlikten soğuttuğu" gerekçesiyle yargılandığı davayı yakından izlediğini bildirdi.



Yunanlı parlamenter soru önergesi verdi



Avrupa Parlamentosu'nun Yunan Sosyalist Üyesi Maria Eleni Koppa'nın yazılı soru önergesini cevaplandıran AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla garanti altına alınan temel özgürlüklere tam saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğünün buna dahil olduğunu vurguladı.



Olli Rehn'in cevabı: Türk makamlarıyla temaslarımızda gündeme getiriyoruz



Deutsche Welle’ye göre, Olli Rehn, 9 aydan 2.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ersoy hakkındaki dava ile ilgili olarak da "Bu konuyu Türk makamlarıyla temaslarımızda gündeme getiriyor ve gelişmeleri yakından izliyoruz" dedi.