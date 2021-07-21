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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 21.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB bu kez üyeleri eleştirdi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB bu kez üyeleri eleştirdi

ADAY ülkeleri hukukun üstünlüğü ve özgürlükler konusunda sıkça eleştirmesine alışık olduğumuz Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, son dönemde bazı üye ülkelerin bu alanlardaki performansından son derece rahatsız.

Komisyon tarafından hazırlanan Hukukun Üstünlüğü Raporu, bazı ülkelerde kontrol ve denge mekanizmalarına ilişkin ciddi endişeler oluştuğuna işaret ediyor.

AB ilke ve değerlerinin tehdit altında olduğunu gösteren raporda özellikle Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macaristan ile ona oldukça yakın çizgide olan Polonya’ya yönelik ciddi eleştiriler yer alıyor.

Şu an AB Dönem Başkanı olan Slovenya da eleştirilerden nasibini alan ülkeler arasında. Komisyon’un radarına girenler bu üç ülkeyle sınırlı değil. İspanya, Avusturya ve Bulgaristan, yolsuzlukla mücadeleye yeterli kaynak ayırmamakla eleştiriliyor. Çekya da çıkar ilişkilerinin yoğunluğuna örnek gösteriliyor. Macaristan ve Polonya’yı medya özgürlüğü konusunda eleştiren Komisyon, kamu reklamlarının medyadaki dağılımı konusunda Avusturya ve Yunanistan’daki duruma değiniyor. AB hukukunun üstünlüğüne yönelik sınamalarda Almanya ve Fransa’nın da adlarının geçmesi dikkat çekiyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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