AB bu kez üyeleri eleştirdi

Komisyon tarafından hazırlanan Hukukun Üstünlüğü Raporu, bazı ülkelerde kontrol ve denge mekanizmalarına ilişkin ciddi endişeler oluştuğuna işaret ediyor.

AB ilke ve değerlerinin tehdit altında olduğunu gösteren raporda özellikle Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macaristan ile ona oldukça yakın çizgide olan Polonya’ya yönelik ciddi eleştiriler yer alıyor.

Şu an AB Dönem Başkanı olan Slovenya da eleştirilerden nasibini alan ülkeler arasında. Komisyon’un radarına girenler bu üç ülkeyle sınırlı değil. İspanya, Avusturya ve Bulgaristan, yolsuzlukla mücadeleye yeterli kaynak ayırmamakla eleştiriliyor. Çekya da çıkar ilişkilerinin yoğunluğuna örnek gösteriliyor. Macaristan ve Polonya’yı medya özgürlüğü konusunda eleştiren Komisyon, kamu reklamlarının medyadaki dağılımı konusunda Avusturya ve Yunanistan’daki duruma değiniyor. AB hukukunun üstünlüğüne yönelik sınamalarda Almanya ve Fransa’nın da adlarının geçmesi dikkat çekiyor.

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