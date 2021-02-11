AB, Borrell’in arkasında

Ziyaretin hemen sonrasında sözcüleri aracılığıyla Borrell’e tam desteğini açıklayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Borrell’e güvendiğini bildirdi. Avrupa Parlamentosu’nda 73 parlamenterin imzasını taşıyan bir mektupla Borrell’in istifası talep edilmişti. Yüksek Temsilci’nin zor durumda olduğu yorumları yapılsa da ne AB Komisyonu ne de Borrell bu doğrultuda adım atma niyetinde.

Ziyarette yaşananlar Borrell’den ziyade, AB dış politikasının Rusya gibi aktörler karşısındaki zayıflığını göstermesi açısından dikkat çekiyor.