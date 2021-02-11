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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB, Borrell’in arkasında

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB, Borrell’in arkasında
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Avrupa Birliği (AB) yönetimi, geçen hafta Moskova’ya yaptığı ziyaret nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in arkasında duruyor.

Ziyaretin hemen sonrasında sözcüleri aracılığıyla Borrell’e tam desteğini açıklayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Borrell’e güvendiğini bildirdi. Avrupa Parlamentosu’nda 73 parlamenterin imzasını taşıyan bir mektupla Borrell’in istifası talep edilmişti. Yüksek Temsilci’nin zor durumda olduğu yorumları yapılsa da ne AB Komisyonu ne de Borrell bu doğrultuda adım atma niyetinde.

Ziyarette yaşananlar Borrell’den ziyade, AB dış politikasının Rusya gibi aktörler karşısındaki zayıflığını göstermesi açısından dikkat çekiyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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