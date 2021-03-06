AB, BM zirvesine katılmak istedi Tatar reddetti

Borrell, “BM zirvesinde AB de masada olsun” talebinde bulundu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Siz tarafsız değilsiniz” diyerek anında reddetti.



HARARETLİ TARTIŞMA YAŞANDI

Borrell’le iki saate yakın görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, “Görüşmede zaman zaman hararetli tartışmalar da oldu. AB gözlemci olarak gayri resmi BM zirvesinde yer almak istedi. Hem Yunanistan hem Rum yönetiminin AB üyesi olduğunu ve AB’nin bugüne kadar tarafsız olamadığını söyledim. AB’nin gözlemci adı altında bile olsa müzakerelerde yeri olamaz” dedi.



HELLİMİ BİLE ÇÖZEMEZKEN

Tatar, Borrell ve ekibiyle diyaloğu şöyle anlattı: “İki ayrı egemenlikten vazgeçmeyeceğimizi anlattım. Çözüm olmazsa, KKTC ile yolumuza devam edeceğimizi söyledim. Kıbrıs Türkleri’nin ürettiği Hellim (peyniri) ve patatesin Rumlar üzerinden AB’ye satılmasında Rumların çıkardığı zorlukları anlattım. Küçük bir konu olabilir ama Hellim konusunda bile egemenlik meselesini çözemezken, tek egemenlikle Kıbrıs sorununu nasıl çözeceğiz.”