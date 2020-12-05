AB Başkanı’ndan Türkiye mesajı: İstikrarlı bir ilişki istiyoruz

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği açısından kritik öneme sahip, 10-11 Aralık’ta Brüksel’de yapılacak zirveye günler kala AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye’yle istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediklerini söyledi. Zirvede Türkiye konusunda benimsenecek tavır konusunda üye ülkeler arasında henüz konsensüs oluşmadı.

KEDİ-FARE GAFI

Ankara-Brüksel hattında yaşananlara atfen, “Bence artık kedi-fare oyunu bitmeli” diyen Michel, 1 Ekim’deki zirveyi hatırlattı ve “Türkiye için olumlu bir öneri belirledik, elimizi uzattık” dedi. Son iki aydır yaşananları olumlu değerlendirmediklerini vurgulayan Michel, “Tabii ki Türkiye’yle istikrarlı, öngörülebilir bir ilişki istiyor ve umuyoruz” diye konuştu. Michel, Türkiye’den bekledikleri yaklaşımı göremedikleri mesajını verirken, “Belirgin bir iyileşme olmadığından hareketle elimizdeki tüm unsurları kullanmaya hazırız” dedi. Türkiye konusu liderlerden önce pazartesi dışişleri bakanları düzeyinde ele alınacak.

KİM NE DİYOR

Almanya’nın başını çektiği ve aralarında İspanya ve İtalya’nın da bulunduğu ülkeler Türkiye’ye sert yaptırım uygulanmasına sıcak bakmıyor.



Fransa ise sert yaptırım için bastırıyor. Silah ambargosu talep eden Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Paris’e destek verenler arasında.

Zirvede en basit senaryonun, Türkiye’nin eylemlerine bağlı olarak aktive edilecek sınırlı bir yaptırım listesi hazırlanması olacağı görüşü öne çıkıyor. Gümrük birliğinin durdurulması ya da müzakerelerin askıya alınması gibi sert yaptırımlar ise ihtimal dışı görülüyor.