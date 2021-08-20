AB: Başarısız olduk Rusya ve Çin’e dikkat

Borrell, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Dış İlişkiler ve Kalkınma Komitelerinin Afganistan konulu olağanüstü oturumunda yaptığı konuşmada, ülkedeki durumu “felaket ve kâbus” olarak niteledi.

AB Yüksek Temsilcisi, Çin’in halihazırda Taliban’ı tanıdığını, Rusya’nın da tanıyacağını, iki ülkenin de varlığını artıracağını belirterek bunun jeopolitik güç dengesini değiştireceğini ifade etti. “Durumun yeni jeopolitik sonuçlarıyla baş etmek için diplomatik kapasitemizi artırmalıyız ve aynı fikirdeki ülkelerle, özellikle ABD ve İngiltere ile birlik içinde olmalıyız” diyen Borrell, Orta Asya’nın AB için daha önemli bir coğrafya haline geleceğini, bölge ülkeleriyle daha yakından çalışılacağını kaydetti.

‘SIKIYSA ENGELLEYİN’

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko, Borrell’in sözlerine “Sıkıysa engellesinler” ifadesiyle karşılık verdi. “Borrell’in ifadesini hayretle karşıladık. Bu sözler Batı’nın Afganistan gerçeklerini nasıl algıladığının bariz örneği. Rusya, Afganistan konusunda güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır. Sıkıysa engellesinler” ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Batılı güçlerin Afganistan’dan tahliyeleri ayarlamakta zorlanmasına işaret ederek, “Rus sivil havacılığının sivil mülteci kabul etmek isteyen Batı ülkelerine hizmet verebileceğini” söyledi. Zaharova, “ülkeyi terk etmek isteyen ancak imkânı olmayan aileler için Rus sivil havacılığının hizmetlerini sunmaya hazırız” dedi.

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