AB, Balkanları da beklemeye aldı

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Bazı üye ülkelerinin genişleme sürecinin “g”sini bile duymaya tahammül edemez hale geldiği Avrupa Birliği, Batı Balkan ülkeleriyle Dönem Başkanı Slovenya’nın ev sahipliğinde Brdo’da zirve düzenledi. AB’nin yıllardır Türkiye için uyguladığı oyalama taktiğinin Batı Balkanlar için de geçerli olduğu bu zirvede bir kez daha teyit edildi. Üye ülkeler arasında “genişleme” kelimesinin sonuç bildirisine girmesi konusunda ciddi tartışma yaşandı. Tartışmalar sonunda belgede, “AB, genişleme sürecine yönelik taahhüdünü bir kez daha teyit eder” denilse de somut takvim önerisi kabul görmedi.

TARİH VERMEDİLER

Slovenya, Batı Balkan ülkelerinin 2030’a kadar üye yapılmaları önerisinde bulunsa da buna destek bulamadı. Zirveden, AB Komisyonu’nun olumlu görüşüne rağmen Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile bu doğrultuda adım atmaya hazır olunduğu yönünde bir sinyal çıkmadı. Bulgaristan, Kuzey Makedonya’nın sürecini bloke etmeyi sürdürüyor. Beş AB üyesinin Kosova’yı tanımama tavrı da devam ediyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “27’ler arasında yeni üye alma kapasitesi konusunda tartışma olduğu bir sır değil” dedi.

MADDİ DESTEK KARARI

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “AB, Batı Balkanlar olmadan tam değil. AB Komisyonu, genişleme sürecini ilerletmek için mümkün olan tüm çabayı gösterecek” dedi. AB, bölge ülkelerinin gözünde giderek düşen inanılırlığını şu aşamada ekonomik katkılarla koruma niyetinde. Bu çerçevede 30 milyar Euro’luk bir kaynak devreye sokulacak.

TÜRKİYE’NİN NÜFUZU KAYGI YARATIYOR

BATI Balkanlar diye grup oluşturarak aday ülke Türkiye’yi bu grubun dışında tutan Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinde Balkanların giderek Türkiye’nin nüfuzuna gireceğine dair bir endişe de var. Bu ülkelerde, AB’nin bölgeye ciddi bir perspektif sunmaması halinde Rusya ve Çin’in yanı sıra Türkiye’nin daha büyük rol oynayacağı görüşü hâkim. AB adayı bir ülkeye böyle yaklaşılması genelde örneğine pek rastlanmayan bir durum. Bu görüşün yerleşmesinde özellikle Fransa ve Avusturya’nın yaklaşımları etkili oldu.