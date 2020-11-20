AB bakanları Maraş ve Doğu Akdeniz’i görüştü

Video konferans aracılığıyla toplanan AB dışişleri bakanları, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ve kapalı Maraş’ın durumunu masaya yatırdı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bunu söylediğime üzgünüm ama Türkiye’nin, eylem ve açıklamalarıyla AB ile arasındaki ayrılığı büyüttüğünü anlaması önemli” dedi. Pozitif gündeme dönülebilmesi için Türkiye’nin tavır değiştirmesi gerektiğini söyleyen Borrell, ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıldığını ifade etti. Daha önce de ele alınan bu iki konuda tekrar görüş alışverişi yapılmasına gerekçe olarak “yeni gelişmeler yaşanması” gösterildi. AB, Maraş’taki statükonun bozulmasından rahatsızlığını gizlemiyor. Türkiye’ye ilişkin olası bir karar aralık ayında liderler düzeyinde alınacak.