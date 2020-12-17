AB aynı anda aşılamaya hazırlanıyor

EMA, onay için kritik toplantısını bir hafta öne çekerek 21 Aralık’ta toplanmaya karar verirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 27 üye ülkenin tamamında aşılamaya aynı gün başlanmasını istiyor.

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan von der Leyen, “Salgını sona erdirmek için nüfusun yüzde 70’inin aşı olması gerekiyor. Bu devasa bir görev. Dolayısıyla AB olarak, aşıya mümkün olduğu kadar erken şekilde, aynı gün başlayalım” dedi. Pfizer/BioNTech tarafından üretilen aşının AB tarafından sözleşme imzalanan altı aşıdan ilki olduğunu hatırlatan Von der Leyen, gerekli onayın alınmasından sonra aşılamaya derhal başlanabileceğinin altını çizdi. EMA’nın yeşil ışık yakması halinde aşı için resmi onayın iki gün içinde çıkması bekleniyor. Bu da AB ülkelerinde ilk aşının Noel’den hemen önce yapılabileceği anlamına geliyor.

Her ülkenin hazırlık düzeyinin aynı olmaması ve çoğu ülkede planlamanın 2021’in ilk günlerine yönelik yapılması ise ‘aşıya aynı gün başlama’ stratejisinin daha şimdiden sorgulanmasına neden oluyor. Tüm vatandaşlarının aşı olmasını garantileyecek şekilde aşı alımı yapan AB, komşu ve ortak ülkelere destek olmayı da planlıyor.