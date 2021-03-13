AB aşı pasaportunda AB onaylı aşılar geçerli

AB İçişleri Bakanları Toplantısı’ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Johansson, "aşı sertifikası" ve "aşı pasaportu" olarak bilinen geçiş kartıyla bazı kısıtlamaların azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Johansson, “Bu yeşil sertifika, bir kişinin negatif sonuçlu PCR testini veya hastalık geçirmişse antikor düzeyini veya Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından tanınan bir aşıyı olup olmadığını gösterecek” dedi. BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB’den şu anda onay alanlar.

AB üyelerinden Macaristan, Çekya ve Slovakya ise yavaş ilerleyen aşı tedariki nedeniyle Rusya ve Çin’den alınan aşıları uygulamaya başladı. AB Komisyonu'nun yasa teklifini 17 Mart'ta açıklaması ve aşı pasaportunun yaz aylarına kadar hazır olması bekleniyor.

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