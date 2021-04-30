AB, aşı pasaportuna bir adım daha yaklaştı

AP, 119’a karşı 540 oyla kabul ettiği kararda, AB Komisyonu tarafından yapılan öneriye bazı değişiklik talepleriyle onay verdi.

İŞTE O TALEPLER

AP’nin talepleri şöyle:

* ‘Yeşil Dijital Sertifika’ yerine ‘AB COVID-19 Sertifikası’ adı kullanılsın.

* Kâğıt ya da dijital olacak sertifika sadece 12 ay için geçerli olsun. Belgede aşı bilgilerinin yanı sıra negatif test sonucu ve antikor durumuna ilişkin veriler de yer alsın.

* Sertifika ön şart olmasın, seyahat belgesi olarak kullanılmasın.

* Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylı aşılar sertifikaya otomatik olarak yansıtılsın ve tüm AB’de kabul görsün.

* Diğer aşıları sertifikaya ekleme ve kabul konusunda karar üye ülkelere bırakılsın.

* Sertifika sahiplerine karantina veya test gibi ek seyahat kısıtlamaları getirilmesin.

Bu aşamadan sonra, belgenin devreye girmesi için onayları gerekli olan AP ve üye ülkelerden oluşan AB Konseyi arasında müzakereler başlayacak. Onay sürecinin haziranda tamamlanması hedefleniyor.



TÜRKLERİ NASIL ETKİLEYECEK

AB ülkelerine gitmek isteyen, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üçüncü ülke vatandaşları da isterlerse sertifika talebinde bulunabilecek. Ancak sertifika, AB’ye seyahat için zorunlu değil. Sertifikası olmayan Türk vatandaşları da ilgili ülkelerdeki negatif test vb kuralları yerine getirerek AB’ye seyahat edebilecek. Halihazırda Türkiye’den AB’ye ancak zorunlu hallerde ya da ikameti bulunma şartıyla gidilebiliyor.

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