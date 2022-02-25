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AB anlaştı! Rusya'ya yaptırımlar geliyor... Macron: Putin iki yüzlü davrandı

#AB#Fransa#Ukrayna

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AB tarafından Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarına yenilerinin ekleneceğini belirti. Ayrıca Macron, Minsk Anlaşması'nın ayrıntılarını tartıştıkları görüşmelerde Vladimir Putin'in iki yüzlü davrandığını söyledi.

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Macron'un konuşmasından öne çıkanlar:

* Yüzlerce Ukraynalının hayatını kaybettiği bu savaş ortamında toplantıyı gerçekleştirdik.

* Öncelikle gerekli görüşmeleri gerçekleştirip diplomasiye şans tanıyarak hareket etmeye çalıştık. Rusya başkanı bunu bilinçli bir şekilde tercih etmedi. Minsk Anlaşması'nın ayrıntılarını tartıştıkları telefon görüşmemizde iki yüzlü davrandı.

* Avrupa Birliği yakın bir şekilde müttefikleriyle birlikte çalışıp yaptırımları hazırladık. Birlikte çok ağır darbeleri Moskova'ya ve Moskova'ya bağlı isimlere uygulamaya başladık. Başka isimlerle ilgili de çalışmalara başladık.

* Ukrayna'ya 1.2 milyar Euro'luk ekonomik destek kabul edildi. Fransa ayrıca 300 milyon Euro'luk ek destek sağlayacak.

* Müttefiklerimizin yanında yer alacağız. Enerji fiyatlarıyla ilgili olarak vatandaşlarımızı ve şirketlerimizi tümüyle korumak için bu kararları aldık.

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* Rusya propagandasına karşı sosyal ortamlarda önlemlerimizi aldık.

* Topraklarımızda savaşın başladığını görüyoruz. Avrupa'nın sadece tüketici pazarı olmadığını bir güç unsuru olduğunu da gösteriyoruz. Avrupa'nın başka seçeneği yok yeniden bir güç olduğumuzu göstermeliyiz.

* Biz elimizden geleni her şeyi yapıp, konuyu diplomasi yoluyla yürütmek istedik.

* Putin ile samimi açık ve kısa bir görüşme gerçekleştirdim. En kısa zamanda çatışmaların sonlandırılmasını istedim ve Zelenski ile görüşmesini istedim.

* İletişim kanalını açık tutmaya devam ediyorum çünkü Ukraynalılar için bu çatışmaların sona ermesi için mücadele veriyor.

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#AB#Fransa#Ukrayna

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