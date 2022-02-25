AB anlaştı! Rusya'ya yaptırımlar geliyor... Macron: Putin iki yüzlü davrandı

Macron'un konuşmasından öne çıkanlar:
* Yüzlerce Ukraynalının hayatını kaybettiği bu savaş ortamında toplantıyı gerçekleştirdik.
* Öncelikle gerekli görüşmeleri gerçekleştirip diplomasiye şans tanıyarak hareket etmeye çalıştık. Rusya başkanı bunu bilinçli bir şekilde tercih etmedi. Minsk Anlaşması'nın ayrıntılarını tartıştıkları telefon görüşmemizde iki yüzlü davrandı.
* Avrupa Birliği yakın bir şekilde müttefikleriyle birlikte çalışıp yaptırımları hazırladık. Birlikte çok ağır darbeleri Moskova'ya ve Moskova'ya bağlı isimlere uygulamaya başladık. Başka isimlerle ilgili de çalışmalara başladık.
* Ukrayna'ya 1.2 milyar Euro'luk ekonomik destek kabul edildi. Fransa ayrıca 300 milyon Euro'luk ek destek sağlayacak.
* Müttefiklerimizin yanında yer alacağız. Enerji fiyatlarıyla ilgili olarak vatandaşlarımızı ve şirketlerimizi tümüyle korumak için bu kararları aldık.
* Rusya propagandasına karşı sosyal ortamlarda önlemlerimizi aldık.
* Topraklarımızda savaşın başladığını görüyoruz. Avrupa'nın sadece tüketici pazarı olmadığını bir güç unsuru olduğunu da gösteriyoruz. Avrupa'nın başka seçeneği yok yeniden bir güç olduğumuzu göstermeliyiz.
* Biz elimizden geleni her şeyi yapıp, konuyu diplomasi yoluyla yürütmek istedik.
* Putin ile samimi açık ve kısa bir görüşme gerçekleştirdim. En kısa zamanda çatışmaların sonlandırılmasını istedim ve Zelenski ile görüşmesini istedim.
* İletişim kanalını açık tutmaya devam ediyorum çünkü Ukraynalılar için bu çatışmaların sona ermesi için mücadele veriyor.