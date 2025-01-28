AB alarmda: Trump bölgeyi ele geçirebilir! Avrupa'nın en üst düzey generalinden 'asker konuşlandıralım' çağrısı

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Avrupa Birliği'nin en üst düzey generali olan, AB Askeri Komitesi Başkanı General Robert Brieger, Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda Avrupa Birliği ülkelerinin son günlerde tartışmaların odağında olan Grönland'e asker konuşlandırmasının mantıklı olacağını söyledi.

ABD'YE GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİR

ABD başkanı Donald Trump'ın yarı özerk bir Danimarka toprağı olan Grönland'ı satın alma konusundaki kararlı tavrı sadece Danimarka'yı değil tüm Avrupa'yı tedirgin etmiş durumda. General Robert Brieger bölgeye AB askerlerinin konuşlanmasının ABD'ye güçlü bir mesaj gönderebileceğini düşünüyor.



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ABD'nin adanın kuzeyindeki Pituffick Uzay Üssü'nde halihazırda 200 askeri bulunuyor. General Robert Brieger'e göre burada ABD askerlerinin yanı sıra Avrupa Birliği'nden de askerler olması bölenin istikrarına ciddi anlamda katkıda bulunabilir.

RUSYA VE ÇİN'LE GERGİNLİK POTANSİYELİ TAŞIYOR

Grönland'ın Danimarka'nın denizaşırı bir toprağı olarak AB'nin bir parçası olmasa da, hem Avrupa'nın hem de ABD'nin Grönland'da çıkarları olduğunu sözlerine ekleyen general, bölgenin hammadde ve stratejik açıdan önemine dikkat çekti ve "Buzulların ilkim değişikliği nedeni ile erimesi Rusya ve muhtemelen Çin ile belirli bir gerginlik potansiyeli yaratıyor" dedi.

AB Askeri Komitesi, Avrupa Konseyi'nin en yüksek askeri organıdır; ancak yalnızca danışma organı olarak hizmet verir ve görevlerini yerine getirmek üzere kendisine ait özel bir ordusu yoktur. Dolayısıyla General Robert Brieger'ın asker konuşlandırma teklifinin gerçekleşmesi için siyasi bir karar gerekiyor.



Eriyen buzullar Pasifik ve Atlantik arasında dünyanın en kısa nakliye yollarından bazılarını oluşturarak bölgenin stratejik ve ekonomik önemini her geçen gün daha da artırıyor. Ayrıca adada uranyum da dahil olmak üzere çok sayıda değerli nadir toprak minerali bulunması bölgeyi çok daha kıymetli hale getiriyor.

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Grönland'ın, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya en kısa yol üzerinde stratejik bir konumda olması, onu Trump için de bir öncelik haline getirdi.



Geçtiğimiz günlerde Norveç, İsveç, Finlandiya liderlerini evinde ağırlayan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bugün de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Scholz ve Frederiksen, Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında Grönland konusuna doğrudan değinmediler ancak birlik mesajı verdiler. Danimarka ve Almanya'nın güçlü ortaklar ve yakın dostlar olduğunu vurgulayan Scholz, "Bu dönemde güvenlik politikasının ne kadar önemli olduğunu ve Avrupa Birliği'nin bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.



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Financial Times gazetesine göre, pek çok Avrupalı yetkili Trump'ın Grönland çıkışının NATO toprakları üzerinde daha fazla nüfuz kazanmak için bir pazarlık manevrası olduğunu düşünmüştü ancak Trump'ın ısrarlı tavrı umutları yıktı ve NATO müttefikleri arasındaki dış politika krizini derinleştirdi.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Ocak ayının başında yaptığı bir açıklamada bölgeyi ele geçirme isteğini gerçekleştirmek için askeri ya da ekonomik güç kullanma seçeneğini dışlayıp dışlamayacağı sorulduğunda 'Bunu yapabilirim' demişti.