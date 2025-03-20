AB alarma geçti! Fransa'dan vatandaşlarına 'hayatta kalma rehberi'

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Fransa, Avrupa'da Rusya kaynaklı gerginliğin arttığı bir dönemde, olası bir işgal veya nükleer saldırı durumunda vatandaşlarının nasıl hayatta kalacaklarını anlatan bir rehber hazırlıyor. 63 önlemin yer aldığı, 20 sayfalık rehber kitapçığın bütün evlere gönderileceği öğrenildi.

Fransa vatandaşlarını "yakın tehditlere" karşı hazırlamayı amaçlayan kitapçıkta yer alan tehditler arasında silahlı çatışma, doğal afetler, endüstriyel kazalar ve hatta nükleer sızıntı gibi durumlar yer alıyor. Kitapçıkta vatandaşların kendilerini ve ailelerini nasıl koruyacakları konusunda tavsiyeler veriliyor.

Kitapçıkta, içerisinde su, konserve yiyecek, piller, el feneri ve temel tıbbi malzemelerin bulunduğu bir "hayatta kalma çantası" hazırlamanın önemi vurgulanıyor, olası bir saldırının yakın mesafelerde gerçekleşmesi durumunda, itfaiye ve kolluk kuvvetlerine nasıl ulaşılacağı açıklanıyor.

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Kitapçığın, Fransa Başbakanı François Bayrou tarafından onaylanması halinde yaz aylarından önce yayınlanması bekleniyor.

BAŞBAKANLIK DOĞRULADI

Başbakanlık sözcüsü de her türlü kriz karşısında vatandaşlarının hayatta kalınmasını sağlayacak bir kılavuz dağıtmaya hazırlandıklarını doğruladı.

Sözcü, "Doğal afetler, teknolojik ve siber olaylar, Covid-19 gibi salgınlar, terör saldırıları ve silahlı çatışma gibi güvenlik krizleri de dahil olmak üzere her türlü krize karşı vatandaşların dayanıklılığını artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

MACRON: HAZIR OLMALIYIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın Rus tehdidine ve ABD'nin askeri desteğini çekme ihtimaline karşı hazırlı olması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuş ve hipersonik nükleer füzelerle donatılmış Fransız savaş uçaklarının Alman sınırına gönderileceğini açıklamıştı.

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Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard da Macron'un açıklamalarının ardından ülkenin savunma projelerinin finansmanına ayrılmış 450 milyon Euro'luk bir fon kuracaklarını duyurmuştu.

BU İLK DEĞİL! 3 ÜLKE DAHA YAYINLADI

Norveç, Finlandiya ve İsveç de dijital ve fiziksel kullanıma uygun hazırlanan "kriz anlarına hazırlık" kitapçıklarını vatandaşlarına sundu.

Norveç'te vatandaşları "aşırı hava olayları, savaş ve diğer tehlikelere" karşı hazırlıklı olmaya çağıran hükümet, gönderdiği broşürlerde kriz anlarında kullanılmak üzere evde bulundurulması gereken malzemeler ve gıda stokları listelerine yer verdi.

Norveç Sivil Koruma Direktörlüğü (DSB) yetkilisi Tore Kamfjord, Norveç'te her haneye birer kopya olmak üzere toplam 2,2 milyon kitapçık gönderdiklerini belirtti.

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Finlandiya hükümeti, "beklenmedik olaylara ve krizlere hazırlık" konulu tavsiyelerini çevrim içi olarak yayımladı. Paylaşılan dijital kitapçığın askeri çatışmalara ayrılmış bölümünde silahlı saldırı durumunda Helsinki makamlarının buna nasıl karşılık vereceğine değinildi.

İsveç'te de milyonlarca vatandaş, "savaş ya da diğer beklenmedik krizlere" karşı nasıl hazırlık yapacaklarını anlatan broşürler almaya başladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın değişen seyrine göre yakın zamanda güncellenen "Kriz ya da Savaş Anında" adlı broşürün ilk baskısı, İkinci Dünya Savaşı esnasında yapılmıştı.

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