AB, Afganistan sonrası düğmeye bastı! 5 bin kişilik 'hızlı yanıt' kuvveti

ABD güçlerinin Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından tahliyeler sırasında Kabil Havalimanı'nda trajik sahneler yaşanmıştı.

Avrupa Birliği kaotik tahliyenin ardından aynı sahnelerin tekrar yaşanmaması için düğmeye bastı. AB liderleri askeri müdahaleler için 5.000 kişilik bir 'hızlı yanıt' kuvveti oluşturmayı planlıyor.

TEK YOL GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEK

Dailymail'de yer alan habere göre, 27 ulustan oluşan birliğe krizlere daha hızla yanıt vermek için kendi ortak askeri kapasitesini geliştirme çağrıları son dönemde arttı.





AB Dışişleri Sorumlusu Josep Borrell konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Afganistan'da yaşanan gelişmeler stratejik eksikliklerin bir bedeli olduğunu ve ilerlemenin tek yolunun güçlerimizi birleştirmek olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

İSTEKLİ ÜLKELER ASKER GÖNDERECEK

Planlanan sisteme göre, hızlı müdahale gerektiren durumlarda oybirliği beklemek yerine AB adına 'istekli ülkelerden' asker gönderilmesi sağlanacak.





5 BİN İLA 20 BİN ARASIDA PERSONEL OLABİLİR

AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya Savunma Bakanı Matej Tonin, hızlı bir yanıt gücünün '5.000 ila 20.000' personele sahip olabileceğini tahmin ettiğini belirtirken öneri henüz AB çapında destek görmedi. Böyle bir gücü devreye sokacak siyasi iradenin olup olmadığı konusunda büyük şüpheler var.

Öte yandan Joe Biden yönetimi, böyle bir gücü memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

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