AB, ABD'ye misillemeye hazır: 'Güçlü bir planımız var, bütün seçenekler masada'

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump 20 Ocak'ta göreve gelmesinden sonra daha önceden uygulamayı taahhüt ettiği ek gümrük tarifelerini yürürlüğe koydu. İlk olarak Çin, Kanada ve Meksika'ya ek gümrük tarifeleri getiren ABD yönetimi, 12 Mart'ta ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına istisnasız uygulanacak tarifeleri yürürlüğe soktu.

Trump'ın son olarak, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalaması, dünya otomotiv pazarında endişeleri artırırken, Trump yarın "Amerika'nın Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı günde büyük çaplı ithalat vergileri açıklamaya hazırlanıyor



Avrupa Birliği (AB), Çin ve Kanada tarifelere karşılık vereceğini duyururken küresel piyasalarda ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırıyor.

Haberin Devamı

AB'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ABD ile ticari ilişkiler ve yeni tarifler konusunda konuştu.

Gümrük vergisi çatışmasını Avrupa'nın başlatmadığını belirten von der Leyen, "Tarifelerin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bugün size mesajım, halkımızı ve refahımızı korumak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdur." dedi.

Von der Leyen, AB'nin dünyanın en büyük tek pazarına sahip olduğunu, tarifelerle müzakere edecek ve buna karşı direnecek gücü bulunduğunu vurgulayarak, "Çıkarlarımızı ve değerlerimizi her zaman savunacağız." ifadelerini kullandı.



ABD yönetiminin şimdiye kadar çelik, alüminyum, otomobil ve otomobil parçaları ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi duyurduğunu hatırlatan von der Leyen, gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacak sonraki sektörlerin yarı iletkenler, ilaçlar ve kereste olacağını belirtti.

Von der Leyen, ABD'nin yarın da neredeyse bütün mallara ve dünyadaki birçok ülkeye uygulanacak "karşılıklı tarifeler" duyuracağına işaret ederek, ticaret dünyasında birçok sorun ve dengesizlik bulunduğunu, ancak bunlara karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

"KARŞI ÖNLEM ALMAYA HAZIRIZ, TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Genel olarak tarife uygulamanın işleri daha kötü hale getireceğine dikkati çeken von der Leyen, "Tarifeler, halk tarafından ödenecek vergilerdir. Tarifeler sadece enflasyonu körükleyecek." dedi.

Von der Leyen, AB'nin tarifelere karşı stratejisi kapsamında ilk unsurunun müzakere olduğunu ve bu sorunları görüşmek istediklerini belirtti.

"Karşı önlemler almaya hazırız." diyen von der Leyen, bütün seçeneklerin masada olduğuna işaret etti.

Von der Leyen, tarifeler konusunda bir sonraki adıma ilişkin AB üyesi ülkelerin liderleri ile yakın temas halinde olduğuna dikkati çekerek, "ABD'nin yarınki duyurularını çok dikkatli bir şekilde değerlendirip yanıtımızı ayarlayacağız. Amacımız müzakereyle bir çözüm bulmak. Gerekirse çıkarlarımızı, halkımızı ve şirketlerimizi koruyacağız. Vereceğimiz karşılığın amacı konusunda çok net olmak istiyorum. Bu yüzleşmenin kimsenin çıkarına olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Haberin Devamı

Yapıcı bir çözümün herkesin faydasına olduğunu anımsatan von der Leyen, "Avrupa bu çatışmayı başlatmadı. İlle de misilleme yapmak istemiyoruz. Ancak gerekirse misilleme yapmak için güçlü bir planımız var ve bunu yaparız." diye konuştu.

Von der Leyen, diğer ortaklarla ticareti çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirterek, tek pazarı daha da derinleştireceklerini sözlerine ekledi.