AB, ABD’de polisin aşırı güç kullanmasını kınadı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “ABD halkı gibi Avrupa’da da George Floyd’un ölümüne şok olduk ve dehşete düştük” dedi. Borrell, ABD’li yetkililerin tavrına atfen, “Bu, hem ABD’de hem de her yerde şiddetle karşı çıkılması ve mücadele edilmesi gereken gücün suiistimalidir” ifadelerini kullandı. Vatandaşların özgür şekilde gösteri düzenleme hakkını desteklediklerini kaydeden ve her türlü ırkçılık ile şiddeti kınadıklarını belirten Borrell, “Siyahilerinki dahil tüm hayatlar değerlidir” dedi.