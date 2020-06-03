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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 03.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

AB, ABD’de polisin aşırı güç kullanmasını kınadı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB, ABD’de polisin aşırı güç kullanmasını kınadı
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George Floyd’un öldürülmesinin ardından sessizliği dikkat çeken Avrupa Birliği (AB) dün gecikmeli ve soru üzerine açıklama yaparak ABD polisinin tavrını aşırı güç kullanımı olarak niteleyip kınadı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “ABD halkı gibi Avrupa’da da George Floyd’un ölümüne şok olduk ve dehşete düştük” dedi. Borrell, ABD’li yetkililerin tavrına atfen, “Bu, hem ABD’de hem de her yerde şiddetle karşı çıkılması ve mücadele edilmesi gereken gücün suiistimalidir” ifadelerini kullandı. Vatandaşların özgür şekilde gösteri düzenleme hakkını desteklediklerini kaydeden ve her türlü ırkçılık ile şiddeti kınadıklarını belirten Borrell, “Siyahilerinki dahil tüm hayatlar değerlidir” dedi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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