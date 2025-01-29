AB-ABD hattı kopuyor mu? Brüksel'de nefesler tutuldu: Trump'ın hamlesi bekleniyor!

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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, 2. kez Beyaz Saray'a dönmesinin ardından Panama'dan Grönland'a, Kanada'dan İsrail'e kadar yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam etti.

Politico'daki habere göre, Trump yeni bir Amerikan imparatorluğu kurma tehditleri savururken Avrupalı siyasetçiler ve bürokratlar öfkelerini içlerinde tuttu ve sinirle konuşmayı reddetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti Brüksel'deki Avrupa Komisyonu koridorları, Trump'ın yemin törenin yaptığı ateşli konuşmaya sessiz kaldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Davos'ta yaptığı konuşmada Trump'tan ismen bile bahsetmedi.

Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ABD'yi çekmesı kararı ise AB cephesinde sadece küçük homurdanmalara sebep oldu.

Dünyayı sarsan açıklamalarına rağmen Trump, AB üyesi ülkelerin liderlerinin ve İngiltere Başbakanı Starmer'in karşı karşıya olduğu "Ukrayna'ya destek", "yeni gümrük vergileri" ve "NATO'nun geleceği" hakkında şu ana kadar yorum yapmaktan kaçındı.

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ÖNGÜRÜLMESİ ZOR BAŞKAN İLE KAVGA BAŞLATMAK İSTEMİYORLAR

AB Askeri Komitesi Başkanı General Robert Brieger, Avrupa Birliği ülkelerinin son günlerde tartışmaların odağında olan Grönland'e asker konuşlandırmasının mantıklı olacağını söyledi.

AB'nin en üst düzey generali Brieger, "Bölgeye AB askerlerinin konuşlanmasının ABD'ye güçlü bir mesaj gönderebileceğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.

Ancak AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in verdiği sessiz yanıt "taktiksel" olarak değerlendirilirken "AB, ABD lideriyle kavga başlatmak istemiyor ve kamuoyu önünde ahlak dersi vermenin sadece geri tepeceğini biliyor" yorumu yapıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada “Soğukkanlı olmak gerekiyor” tavsiyesinde bulundu.

Erken seçim kararına rağmen seçime kadar Almanya'nın lideri olmaya devam edecek olan Scholz, “Başkan Trump ve yönetiminin önümüzdeki yıllarda enerji ve iklim politikasında, ticaret politikasında, dış politika ve güvenlik politikasında ve daha pek çok alanda dünyayı diken üstünde tutacağı çok açık” dedi.

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Ancak Scholz, Avrupa'nın "sang-froid" (kendine hakim olma) tavrının pandomimcilik (sözsüz tiyatro oyunu) olarak algılanmaması gerektiğini “Tüm bunları gereksiz heyecan ve öfke olmadan halledebiliriz ve halledeceğiz" sözleriyle ifade etti.

BU KEZ HAZIRLIKLI

ABD ile anlaşmazlığa düşmek istemediği açıkça görülen Avrupa, 2'inci döneminde Trump'a karşı ilk dönemindekine kıyasla tartışmalara ve kışkırtmalara hazırlanmak için çok daha fazla çaba sarf etti.

ABD' ile ticaret savaşı konusunda olası tüm senaryolara hazırlanan Brüksel ve Londra, izleyeceği politikaları ve kararları belirledi.

Yetkililer, Trump'ın Avrupa'ya ihracatı gümrük vergileri vurmamaya ikna edebileceğini ümit etse de konu hakkında bilgi sahibi kişilere göre Trump, gümrük vergileri de dahil olmak üzere bir dizi yanıtı hazırlamış durumda.

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Yemin töreni konuşmasında ateş püsküren Trump, gümrük vergilerini hiddetli bir biçimde eleştirdi ve Avrupa'ya şikayet edebileceği herhangi bir açık kapı bırakmadı.

Trump'ın, "önce Amerika" dediği ticaret politikasının ana hatlarını çizen kararı, dünya üzerindeki gümrük fiyatlandırılmalarının araştırması talimatını içerdi.

Çin ile ilk dönem yaptığı ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesi, ortaklıklardaki ticari dengesizlikler ve döviz manipülasyonlarının ele alınmasını emreden Trump, Avrupa'ya ilişkin doğrudan bir atıfta bulunmadı.

Ancak Trump, yemin töreninden saatler sonra AB ile ticaret savaşından kaçınmak için "Hızlı bir şekilde yapabilecekleri tek şey petrol ve gazımızı satın almak" yol önerisinde bulundu.

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Avrupa Komisyonu Enerji Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, teklifi ciddiye aldıklarını ve Beyaz Saray yetkilileriyle doğrudan temasa geçeceğini doğruladı.

Itkonen, “Onlarla temas kurmamız ve nasıl ilerleyeceğimizi görmemiz gerekiyor. Önceliğimiz bir konuşma yapmak, erken angaje olmak, ortak çıkarları tartışmak ve ardından müzakereye hazır olmak" dedi.

UKRAYNA VE NATO

Ukrayna'ya destek konusunda da, aralarında İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer'ın da bulunduğu Avrupalı liderlerin, Ukrayna yükünü üstlenmeye ve Trump ile gelecekteki düzenlemeleri müzakere etmeye hazır olduklarını gösterecek planlar üzerinde hızla çalıştıkları bildirildi.

Bu durumun iki nedeni olduğunu belirten Politico, "İhtiyaç duymaları halinde ve Trump'a güvenilir işbirlikçiler olduklarını ve sadece beleşçi olmadıklarını göstermek için" değerlendirmesi yaptı.

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Üst düzey bir Batılı yetkili Politico'ya “Trump değerlere dayalı bir siyasetçi olmaktan ziyade çıkarlara dayalı bir siyasetçi. Dolayısıyla onun çıkarlarına hitap etmek zorundasınız. Putin kazanmış ya da kötü bir anlaşma yapmış gibi görünmek, Trump'ın çıkarına olmayacaktır” yorumunda bulundu.

Batılı yetkili, Trump'ın gururunu incitmenin yanı sıra Ukrayna konusunda açıkça kötü bir anlaşma yapmanın, Başkan'ın nefret edeceği bir başka şey olan Çin'i cesaretlendirme riski taşıyacağını da sözlerine ekledi.

İlk döneminde Trump, ABD'yi NATO'dan çıkarabileceğini söyleyerek ABD'nin müttefiklerini dehşete düşürmüştü. 2. döneminin henüz başında olan Trump, NATO üyelerinin gayri safi yıllık harcamalarının çoğu Avrupa ülkesinin mevcut yüzde 2'lik savunma harcamasını karşılayamamasına rağmen bu harcamayı yüzde 5'e çıkarmayı önerdi.

Estonya ve Fransa, Trump'ın önerisine destek verirken bir AB yetkilisi, bu öneriyi "AB'nin savunma konusunda daha fazlasını yapmamız gerektiği yeni bir şey değil. Ancak bu durum Beyaz Saray'da kimin oturduğundan çok Putin ve Rusya'nın tehdidiyle doğrudan alakalı" sözleriyle değerlendirdi.