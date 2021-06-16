AB-ABD bildirisinde Türkiye vurgusu

Bildiriye yansıtılan vurgu, AB’nin özellikle ilişkilerde pozitif gündem arayışı belirmeye başlayıp zemin kazandığından bu yana kullandığı söylemle birebir örtüşüyor. Brüksel, son dönemde yaptığı zirvelerde yayımladığı sonuç bildirilerinde, Türkiye’yle işbirliğine ve karşılıklı yarara dayalı ilişki geliştirmenin AB’nin stratejik çıkarına olduğunu vurguluyor. AB-ABD Zirvesi ortak açıklamasındaki “demokratik bir Türkiye” vurgusu ise tarafların ilişkilerde hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlükler alanlarındaki gelişmelere önem verdiklerinin, bu alanları ilişkilerin parçası olarak gördüklerinin sinyali niteliğinde.

Bildiride Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir başka vurgu ise Doğu Akdeniz ile ilgili olanı. Belgede, AB ve ABD’nin, “ihtilafların iyi niyetli diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesinin gerektiği, Doğu Akdeniz’de gerilimin sürdürülebilir olarak düşürülmesini sağlamak amacıyla el ele çalışma azminde oldukları” belirtiliyor.

ERDOĞAN İLE TOPLANTISINI DEĞERLENDİREN BIDEN: İYİ ŞEYLER HİSSEDİYORUM

Bu arada önceki gün NATO Zirvesi’nde yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi, AB-ABD Zirvesi öncesinde de gündemdeydi. Biden’a, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesi öncesinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenizde Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?” sorusu yöneltildi. Biden verdiği cevapta, “Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum. Görüşmeyi anlatmayı Türklere bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

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