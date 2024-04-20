970 milyon seçmen, 15 milyon görevli, 44 günlük süreç... Dünyanın en büyük seçimleri başladı

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1.4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, tam 44 gün sürecek bir seçim maratonuna girdi. 969 milyon gibi devasa bir seçmen kitlesi ve ülkenin coğrafi özellikleri nedeniyle haftalarca sürecek olan seçimde, 2014 yılından beri iktidarda olan Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi üçüncü dönemi için yarışırken, karşısında 26 partiden oluşan Modi karşıtı bir ittifak var. Hindistan seçimlerinin politik yanı bir tarafa, devasa büyüklüğü tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

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- Hindistan’daki seçmen sayısı ABD, 27 ülkeli AB ve Rusya’nın toplam nüfusundan daha fazla.

- Geniş coğrafyası ve devasa nüfus nedeniyle 19 Nisan’da başlayan oy verme işlemleri 1 Haziran’a kadar ülke genelinde yedi aşamayla devam edecek. Seçim sonuçları 4 Haziran’da açıklanacak.

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- 545 sandalyeli Hindistan parlamentosunun 543 vekili sandıkta belirlenecek. Kalan 2 sandalye ise Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu tarafından atanacak.

EN YÜKSEK OY MERKEZİ

- Seçimlerde 15 milyon kamu çalışanı görevlendirilecek. Hindistan Seçim Komisyonu tüzüğüne göre her seçmene en fazla 2 km uzaklıkta bir oy merkezi kurulması gerekiyor. Bu nedenle görevliler Himalayaların zirvesinden, vahşi doğanın ortasındaki ücra ormanlara kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalacak.

- Görevliler seçmene ulaşabilmek için yaya olarak ya da helikopterle, botlar ve hatta at sırtında yolculuk ediyor.

SEMBOLLERİN ÖNEMİ

- Hindistan seçimleri ayrıca bu alanda dünyanın en pahalısı. 2024 seçimlerinin, 8.6 milyar dolar harcanan 2019’u geçmesi bekleniyor.

- 8 binden fazla aday ve 2700’den fazla parti yarışıyor. Okuma yazma oranının bazı bölgelerde düşük olmasının da etkisiyle parti sembolleri önem kazanıyor.

- İktidardaki BJP’nin sembolü nilüfer çiçeği. Ana muhalefetteki INC’nin sembolü avuç içi açık el. Bazı partilerin sembolleri ise süpürge, tavan vantilatörü, tarak ve mango gibi nesnelerden oluşuyor.

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ANKETLER AÇIK ARA MODİ DİYOR

10 yıllık iktidarında Hindistan’ı dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi yapan, Ay’a iniş görevi, devasa altyapı yatırımları ve Çin-ABD geriliminde Washington yönetimiyle yakınlaşarak Hindistan’ı dünya sahnesinde etkili hale getirmeye çalışan Modi, destekçileri tarafından “ulusal lider” olarak görülüyor. Modi iktidarı Müslüman nüfus başta olmak üzere azınlıklar ve muhalifler üzerinde baskı politikaları yürütmekle suçlanıyor. Rahul Gandi liderliğindeki ülkenin en eski partisi Ulusal Kongresi çatısında 26 muhalif parti ittifak oluştursa da anketler Modi’nin Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) açık ara farkla gelecek üçüncü dönemine işaret ediyor.