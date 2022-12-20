97 yaşındaki eski Nazi sekreterine 2 yıl hapis

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Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında toplu katliama yardım ve yataklık etmekten suçlanan 96 yaşındaki Alman Irmgard Furchner, davanın ilk duruşması öncesi firar etmiş, daha sonra yakalandığı açıklanmıştı.



Alman mahkemesi, işgal altındaki Polonya'da bulunan Stutthof kampındaki mahkumların "zalimce ve kötü niyetle öldürülmesinde" rol oynadığı gerekçesiyle Irmgard Furchner'e 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verdi.



Stutthof toplama kampında sekreter olarak çalışan ve o dönem 18 yaşında olan Furchner, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanıyor.