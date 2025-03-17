95 gün denizde sürüklendi... Gözyaşları içinde anlattı: Kaplumbağa, kuş ve böcek yiyerek hayatta kaldım

Haberin Devamı

61 yaşındaki Perulu balıkçı Maximo Napa Castro 95 gün boyunca denizde sürüklendikten sonra, Peru'nun kuzeyindeki Chimbote açıklarında Ekvadorlu bir gemi tarafından fark edildi ve sağ olarak kurtarıldı.

95 GÜN BOYUNCA DENİZDE SÜRÜKLENDİ

Yerel basındaki haberlere göre, 7 Aralık 2024'te Peru'nun güneyindeki Marcona sahilinden balık tutmak için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan balıkçı Maximo Napa Castro'ya ulaşıldı.



Büyük Okyanus açıklarında balık tutmaya giden, ardından kötü hava koşulları nedeniyle yönünü kaybeden 61 yaşındaki Castro, 95 gün sonra sağ bulundu.

3 aydır arama kurtarma ekipleri tarafından izi sürülen Castro, Ekvadorlu balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Haberin Devamı

YAĞMUR SUYU İÇTİ, KAPLUMBAĞA,KUŞ VE BÖCEKLERİ YEDİ

Radyo vericisi olmayan küçük teknesi ile günlerce açık denizde sürüklenen adam, 95 gün boyunca yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı.

Napa teknesinde biriken yağmur suyunu içerek ve kaplumbağa, kuş ve böcek gibi canlıları yiyerek hayatta kaldığını belirtti.



Hayata tutunmak için sık sık ailesini düşündüğünü söyleyen balıkçı, "Birkaç aylık bir torunum vardı, ona tutundum. Annem için ölmek istemiyordum. Her gün annemi düşündüm" ifadelerini kullandı.

ŞOK OLMUŞTU AMA FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDAYDI

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre, kurtarıldıktan sonra hemen tedavi altına alınan balıkçı, Paita'daki hastaneden taburcu edildi.

Peru Donanmasından kaptan Jorge González günlerce denizin ortasında mahsur kalan adamın şaşırtıcı bir şekilde iyi olduğunu belirterek "Şok olmuştu ama fiziksel olarak iyi durumdaydı, yürüyebiliyordu, kendi işlerini halledebiliyordu" dedi.



Haberin Devamı

Adamın kızı Ines, RPP radyo istasyonuna yaptığı açıklamada babasının bulunmasının bir mucize olduğunu belirtti ve "Ailecek onu bulma umudumuzu asla kaybetmedik." dedi.

Annesi Elena Castro ise oğlundan haber alamadığı günlerde umutsuzluğa kapıldığını itiraf etti ve “Tanrı’ya, ‘Yaşasa da, ölmüş de olsa, onu bana geri getir’ diye dua ettim” dedi.