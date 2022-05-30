94 mülteciye sınırda zulüm

Yunanistan yine mültecileri zorla geri itme politikası ile gündemde. “Human Rights 360” ve “Sığınmacılar için Yunan Konseyi” adlı sivil toplum örgütlerine ulaşan ihbarlar ile Efsyn gazetesinde yer alan haberlere göre aralarında 30 çocuğun da bulunduğu 94 Suriyeli sığınmacı, 22 Mayıs Pazar günü Meriç’te Demoteka (Didimotiho) ilçesine bağlı Pithio köyü yakınındaki bir adacığa çıktılar.
Sığınmacıların temasa geçtiği söz konusu 2 sivil toplum örgütü, hem kurtarılmaları için Yunan makamlarını bilgilendirdi, hem de ihtiyati tedbir kararı vermesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. AİHM, 25 Mayıs Çarşamba günü başvuruyu kabul ederek, Yunan makamlarından, 94 sığınmacının kurtarılmaları ve kendilerine gerekli yardımların yapılması çağrısında bulundu.
GÖRÜNTÜLER YALANLIYOR
Yunan makamları ise günlerce bölgede sığınmacı bulunmadığını ileri sürdü. Buna karşı sığınmacılar, cep telefonlarından çektikleri ve Yunan unsurlarının, adacığın karşı kıyısından kendilerine “Kaç kişisiniz”, “Nerelisiniz” gibi sorular sorduklarını ve “Türkiye’ye geri dönün” uyarısında bulunduklarını gösteren görüntüleri sivil toplum örgütlerine gönderdi.
FRONTEX ENDİŞESİ
Bu arada sığınmacılara karşı insafsız uygulamaları yaklaşık 3 yıldır görmezlikten gelen AB Sınır ve Sahil Koruma Ajansı’nın (FRONTEX) direktörlüğüne kimin atanacağı Atina’da endişe konusu oldu. 2015’ten beri FRONTEX direktörü olan Fransız Fabrice Leggeri, Yunanistan’ın sığınmacılara karşı insan hakları ihlallerinden haberdar olduğu, ancak bunları yetkili makamlara bildirmekten kaçındığı suçlamaları üzerine nisanda istifa etmek zorunda kalmıştı.
Yunan medyasında atanacak yeni direktörün, merkezi Varşova’da bulunan FRONTEX’in sınır denetimlerindeki operasyonel katkısının azaltılmasını, hatta Ege ve Meriç’teki faaliyetlerini durdurmasını isteyebileği belirtildi. FRONTEX’in kuruluş beyannamesinin 46. maddesinin 4. paragrafı, direktöre böylesi yetkiler tanıyor. FRONTEX’in, Yunanistan’daki gücü, 1 helikopter, 1 uçak, termal kameralı 4 araç, çeşitli tipte 18 tekne, 33 devriye aracı ve 450 personelden oluşuyor.