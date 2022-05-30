94 mülteciye sınırda zulüm

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Yunanistan yine mültecileri zorla geri itme politikası ile gündemde. “Human Rights 360” ve “Sığınmacılar için Yunan Konseyi” adlı sivil toplum örgütlerine ulaşan ihbarlar ile Efsyn gazetesinde yer alan haberlere göre aralarında 30 çocuğun da bulunduğu 94 Suriyeli sığınmacı, 22 Mayıs Pazar günü Meriç’te Demoteka (Didimotiho) ilçesine bağlı Pithio köyü yakınındaki bir adacığa çıktılar.



Sığınmacıların temasa geçtiği söz konusu 2 sivil toplum örgütü, hem kurtarılmaları için Yunan makamlarını bilgilendirdi, hem de ihtiyati tedbir kararı vermesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. AİHM, 25 Mayıs Çarşamba günü başvuruyu kabul ederek, Yunan makamlarından, 94 sığınmacının kurtarılmaları ve kendilerine gerekli yardımların yapılması çağrısında bulundu.



GÖRÜNTÜLER YALANLIYOR



Yunan makamları ise günlerce bölgede sığınmacı bulunmadığını ileri sürdü. Buna karşı sığınmacılar, cep telefonlarından çektikleri ve Yunan unsurlarının, adacığın karşı kıyısından kendilerine “Kaç kişisiniz”, “Nerelisiniz” gibi sorular sorduklarını ve “Türkiye’ye geri dönün” uyarısında bulunduklarını gösteren görüntüleri sivil toplum örgütlerine gönderdi.

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Efsyn gazetesine göre, Suriyeli sığınmacılar, 26 Mayıs Perşembe gecesi düzenlenen bir operasyonla, Türkiye’ye zorla geri itildiler. Gazete, yüzleri maskeli Yunan unsurlarının, adacığa çıkıp sığınmacıları dövdükleri, soyunmaya zorladıkları, ardından da cep telefonları ve kişisel eşyalarına el koyarak, zorla Meriç’in Türk tarafına itildiklerine ilişkin bilgiler olduğunu yazdı. Operasyonun ertesi günü ise (27 Mayıs Cuma) Makedonya-Trakya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada hâlâ “Söz konusu bölgede yapılan aramalarda bugüne kadar kimse bulunamadı. Aramalar devam ediyor” denildi. Yunan makamları, Meriç ya da Ege adalarına gelmek isteyen binlerce sığınmacıyı hayatlarını tehlikeye atma pahasına zorla Türkiye’ye geri gönderdiğini ısrarla inkâr ediyor.

FRONTEX ENDİŞESİ

Bu arada sığınmacılara karşı insafsız uygulamaları yaklaşık 3 yıldır görmezlikten gelen AB Sınır ve Sahil Koruma Ajansı’nın (FRONTEX) direktörlüğüne kimin atanacağı Atina’da endişe konusu oldu. 2015’ten beri FRONTEX direktörü olan Fransız Fabrice Leggeri, Yunanistan’ın sığınmacılara karşı insan hakları ihlallerinden haberdar olduğu, ancak bunları yetkili makamlara bildirmekten kaçındığı suçlamaları üzerine nisanda istifa etmek zorunda kalmıştı.

Yunan medyasında atanacak yeni direktörün, merkezi Varşova’da bulunan FRONTEX’in sınır denetimlerindeki operasyonel katkısının azaltılmasını, hatta Ege ve Meriç’teki faaliyetlerini durdurmasını isteyebileği belirtildi. FRONTEX’in kuruluş beyannamesinin 46. maddesinin 4. paragrafı, direktöre böylesi yetkiler tanıyor. FRONTEX’in, Yunanistan’daki gücü, 1 helikopter, 1 uçak, termal kameralı 4 araç, çeşitli tipte 18 tekne, 33 devriye aracı ve 450 personelden oluşuyor.