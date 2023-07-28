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91 günde 14 zirve

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#Kristin Harila#Tenjin Sherpa#Norveç
91 günde 14 zirve
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 07:00

Norveçli dağcı Kristin Harila ve rehberi Tenjin Sherpa, 8 bin metrelik 14 zirveyi 3 ay 1 günde tırmanarak kırılması güç bir rekora imza attı. Bugüne kadar 49 sporcunun başarılı olduğu ‘dağcılık maratonu’nu Türkiye’den sadece Tunç Fındık tamamlayabildi.

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NORVEÇLİ Kristin Harila ve Nepalli rehberi Tenjin Sherpa, dünyanın 8 bin metre üzerindeki 14 zirvesini en kısa sürede tırmanma rekoru kırdı. İkili 14 zirveye tırmanışı üç ay ve bir günde tamamladı. Dağcılığa 2015 yılında katıldığı Klimanjaro gezisinin ardından merak salan 37 yaşındaki Kristin Harila, tırmanış denemesine sponsor bulmakta zorlandığı için dairesini satmak zorunda kaldı. Harila “Erkek olsaydım bu projeyi gerçekleştirmek çok daha kolay olurdu” dedi.

91 günde 14 zirve
Tenjin SherpaKristin Harila

FARK ATTILAR

İlk zirvelerini 26 Nisan’da Çin’de bulunan 8027 metrelik Shishapangma’da gören ikili, son olarak ise Pakistan’daki 8051 metrelik K2 zirvesine tırmandı. 14 zirvenin 8’i Nepal, 5’i Pakistan ve 1’i ise Çin sınırları içinde bulunuyor. Harila ve Sherpa, 3 ay 1 gün süren 14 zirvelik tırmanışlarıyla daha önceki rekoru da büyük bir farkla geride bırakmış oldu. Daha önceki rekor 2019 yılında 6 ay 6 günle Nepal doğumlu İngiliz maceracı Nirmal Purja’ya aitti. Purja şu sıralar ise ek oksijen takviyesi olmadan 14 zirveyi tırmanma denemesi gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 14 zirvelik turu 49 dağcı tamamlarken, bunlardan yalnızca birkaçı kadındı. Maratonu bu yıl tamamlayan Tunç Fındık, 8 bin metrelik 14 zirve yapan tek Türk dağcı oldu.

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#Kristin Harila#Tenjin Sherpa#Norveç

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