900 işçi tünelde mahsur

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Nepal’in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesi başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında etkili olan sel ve heyelanlar, Trishuli Nehri çevresindeki hidroelektrik santrallarında çalışan işçileri de vurdu. Yaklaşık 933 işçinin hâlâ kayıp olduğu belirtilirken, aralarında Trishuli-3A projesinin de bulunduğu santralların kilometrelerce uzunluktaki tünellerinde mahsur kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. Şimdiye kadar 279 işçi kurtarıldı veya kendi imkanlarıyla tünellerden çıkmayı başardı. Ancak yoğun çamur, hasar gören yollar ve köprüler ile kötü hava koşulları kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

DELİKTEN GIDA GÖRDERİLDİ

Nepal Başbakanlık Ofisi, Trishuli-3A’daki kurtarma çalışmaları kapsamında kontrollü patlatmalar gerçekleştirildiğini açıkladı. Ordu, polis ve arama kurtarma köpeklerinden oluşan 90 kişilik ekip bölgeye sevk edilirken, Çin ve Hindistan’dan gelen uzmanlar da operasyonlara katılıyor. Dört kilometreden uzun tünelde arama yapmak için üst kısımdan sondaj çalışması yürütülürken, daha önce açılan delikten içeri giren kurtarma görevlileri içeridekilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak herhangi bir yanıt alamadı. Tünele hava ve gıda da gönderildi.

Haberin Devamı

CAN KAYBI 903’E YÜKSELDİ

Nepal Afet Yönetim Kurumu, selde 955 kişinin öldüğünü, 4 bin 471 kişinin kayıp olduğunu, kayıplar arasında ise 592 yabancı uyruklunun bulunduğunu açıkladı.