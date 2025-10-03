90 yıllık sır çözülüyor mu? Tarihin en büyük havacılık gizemine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

Haberin Devamı

Amerikalı havacı Amelia Earhart’ın 1937 yılında Pasifik Okyanusu’nda kaybolmasından bu yana süren gizem, kayboluştan bir yıl sonra kaydedilen görüntü ile aydınlanmış olabilir.

New York Post’ta yer alan habere göre, tarihin en büyük havacılık gizemlerinden biri olan olay, Purdue Üniversitesi ve Arkeolojik Miras Enstitüsü’nden (ALI) uzmanların yer aldığı 15 kişilik araştırma ekibi tarafından incelendi.

Purdue Üniversitesi araştırmacıları öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, Earhart ve navigatörü Fred Noonan’ın kullandığı Lockheed Model 10-E Electra tipi uçağın kalıntılarına ulaşılmış olabileceği ortaya konmuştu.

Araştırma ekibi, 1938 yılında Güney Pasifik’te çekilen hava fotoğraflarında görülen gizemli metalik nesnenin, bu uçağa ait olabileceğini açıkladı.

Ekibin, “Taraia Nesnesi” olarak adlandırılan kalıntıyı incelemek amacıyla Kiribati Cumhuriyeti’ne bağlı Nikumaroro Adası’na gideceği bildirildi. Üç hafta sürmesi planlanan keşif gezisinde, ilk kez 2015 yılında tespit edilen gizemli nesneye odaklanılacağı kaydedildi.

Mercanlarla çevrili ada, Earhart’ın kaybolduğu düşünülen rotanın tam kalbinde yer alıyor.



Amelia Earhart, 20. yüzyılın başında gökyüzüne çıkan cesur kadınlardan biri olarak sadece havacılığın değil, kadınların toplumsal alandaki varlığının da öncüsü oldu.

“HAYATIMIN KEŞFİ OLUR”

ALI Direktörü Dr. Richard Pettigrew, “Amelia Earhart’ın uçağını bulmak hayatımın keşfi olur” diyerek, Nikumaroro’nun uzun zamandır kayıp uçağın sırrını sakladığını düşündüğünü belirtti.

Uzmanlar, uluslararası tarihi uçak kurtarma gruplarının topladığı kanıtların, Earhart ve navigatörü Fred Noonan’ın son varış noktasının Nikumaroro olduğuna dair güçlü veriler sunduğunu vurguluyor. Pettigrew, “Orada uçak enkazını doğrulamak kesin kanıt olacaktır” ifadelerini kullandı.

New York Post gazetesinin aktardığı 1938 yılına ait fotoğraf

TARİHİ DÖNÜŞ PLANI

Purdue Üniversitesi’nin kıdemli başkan yardımcısı Steve Schultz ise, “Başarılı bir tanımlama, Amelia’nın tarihi uçuşunun ardından Electra’yı West Lafayette’e geri götürme planını gerçekleştirmenin ilk adımı olacaktır” dedi.

Earhart, 1935’te Purdue’da çalışmaya başlamış ve 2 Temmuz 1937’de dünya turu sırasında kaybolmuştu. ABD Donanması ve Sahil Güvenlik’in 16 gün süren arama çalışmaları sonuçsuz kalmış, ünlü pilot 5 Ocak 1939’da resmi olarak ölü ilan edilmişti.

YILLARDIR SÜREN SONUÇSUZ ARAYIŞ

Son 90 yılda yapılan milyonlarca dolarlık keşif gezilerine rağmen Earhart’ın ne kalıntılarına ne de uçağına ulaşıldı. Geçen yıl Tony Romeo liderliğinde yürütülen derin deniz araştırması da başarısız olmuş, sonar görüntüsünde uçağa benzetilen cismin kaya oluşumu olduğu anlaşılmıştı.

Geçtiğimiz ay ise ABD Başkanı Donald Trump, Earhart’ın kayboluşuyla ilgili hükümet kayıtlarının gizlilikten çıkarılacağını duyurmuştu.

TARİHİ KEŞFE GİDEN İLK ADIM: APPLE MAPS’TE GİZEMLİ BİR GÖLGE

2020 yılında bir vatandaşın, Apple Maps uydu görüntülerini incelerken fark ettiği anomalinin ardından harekete geçen Arkeolojik Miras Enstitüsü (ALI), 2009 ile 2024 yılları arasında alınmış toplam 29 uydu görüntüsü üzerinde detaylı bir analiz gerçekleştirdi. Sonuçlar, söz konusu cismin Earhart’ın uçağının gövde ve kuyruk ölçüleriyle neredeyse birebir örtüştüğünü ortaya koydu.

Cismin yaklaşık 10 metrelik metalik bir yapı olduğu ve 1938’den bu yana aynı noktada kaldığı tespit edildi. Bu sabitlik, su altındaki akıntılar göz önüne alındığında oldukça dikkat çekici ve bir uçağın iniş ya da çarpışma sonrası orada kalmış olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar ayrıca, adada başka ipuçlarına da ulaştı. 1940 yılında bölgede keşfedilen insan kemikleri üzerinde yapılan son adli analizler, kemik boyutlarının Amelia Earhart’ın antropometrik ölçüleriyle yüzde 99’dan fazla örtüştüğünü ortaya koydu. Bu da kemiklerin büyük olasılıkla Earhart’a ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Adada 1930’lara tarihlenen kadın ayakkabısı, kavanoz içinde çil kremi, kompakt makyaj kutusu ve bir ilaç şişesi gibi nesneler bulundu. Bu eşyalar, dönemin kadınlarına özgü kişisel eşyalar olması açısından dikkat çekiyor. Ayrıca Earhart’ın kaybolmasından kısa süre sonra çekilen ve uçağın iniş takımlarını Nikumaroro resiflerinde gösterdiği öne sürülen ‘Bevington Nesnesi’ adlı arşiv fotoğrafı da teorileri destekler nitelikte.