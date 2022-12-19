Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

90 metre yükseklikten uçuruma düştüler... İnanılmaz kurtuluş:' Gülümseyin, yaşıyorsunuz'

Güncelleme Tarihi:

#İphone 14#İphone 14 Pro#Apple
90 metre yükseklikten uçuruma düştüler... İnanılmaz kurtuluş: Gülümseyin, yaşıyorsunuz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 11:18

ABD'de yaşayan 23 yaşındaki Cloe Fields ve 24 yaşındaki erkek arkadaşı Christian Zelada inanılmaz bir kurtuluş hikayesinin başrolünü oynadılar.

Haberin Devamı

Cloe ve erkek arkadaşı Christian, San Gabriel sıradağlarından geçen ve orman manzaralı 'Angeles Crest' yolunda araba sürmeyi çok seviyordu ancak son yolculuklarında işler hiç beklemedikleri bir şekilde ters gitti.

ARKADAKİ ARACA YER AÇMAYA ÇALIŞIRKEN KONTROLÜ KAYBETTİLER

Otomobil reklamlarında sıklıkla fon olarak kullanılan dramatik virajlı yolda yolculuklarına devam eden çift arkalarından gelen başka bir aracın ısrarla korna çalması üzerine ona yer açmak için kenara çekilmeye çalıştı. Ancak bu sırada arabanın kontrolü kaybettiler ve kendilerini uçuruma doğru sürüklenirken buldular.

"BİLDİĞİMİZ TEK ŞEY DÜŞÜYORDUK"

Insider'a konuşan Cloe "Bundan sonra bildiğimiz tek şey düşüyorduk" dedi ve ekliyor "Bağırarak erkek arkadaşımın adını söylüyordum ama tam olarak ne yaşadığımızı kafamda oturtamamıştım"

Haberin Devamı

Christian kız arkadaşını sakinleştirmek için sürekli 'sorun yok, sorun yok' diyordu ancak uçurumdan aşağı giderken o da kendi kendine "demek ki her şey böyle bitecek' diye düşündüğünü itiraf etti.

90 metre yükseklikten uçuruma düştüler... İnanılmaz kurtuluş: Gülümseyin, yaşıyorsunuz

90 METRE AŞAĞI YUVARLANDILAR MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE HAYATTA KALDILAR

Araç uçurumdan 90 metre aşağı yuvarlandıktan sonra ters bir şekilde Monkey Canyon'a düştü. Otomobil korkunç bir hale gelse de çift mucizevi bir şekilde hayatta kalmıştı.

Ters duran arabanın içinde ilk şoku atlatan gençler emniyet kemerlerini çıkarıp hızla dışarı çıktılar.

Birbirlerinin durumunu kontrol eden çift küçük yaralanmalar ve morluklar dışında bir şey olmadığını görünce rahat bir nefes aldı. Ancak onları bekleyen bir başka sorun daha vardı.

40 DERECE SICAK, TELEFON YOK... ISSIZ ALANDA TEK BAŞLARINA KALDILAR

Yaz aylarındaydılar, öğlen saatleriydi ve hava 40 dereceydi. Çift otoyolun metrelerce altında, kimsesizliğin ortasındaydı. Parçalanmış arabanın içinde cep telefonlarını aradılar ancak bulamadılar.

Büyük bir çaresizlikle çevreyi tarayan genç çift,düştükleri yerin 10 metre uzağında Cloe'nin cep telefonunu buldu ancak tam da bekledikleri gibi telefon parçalanmıştı ve sinyal almıyordu.

90 metre yükseklikten uçuruma düştüler... İnanılmaz kurtuluş: Gülümseyin, yaşıyorsunuz

EKRANDA BELİREN SÜRPRİZ MESAJ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Haberin Devamı

Cloe kırılmış telefonunu açmaya çalışırken ekranda sürpriz bir mesaj belirdi.

Yaşadıkları kabusu tersine çeviren o mesaj Apple'ın çarpışma algılama özelliğinin bir parçasıydı. Trafik kazası algılama özelliğine sahip telefon acil servis ile iletişime geçmişti.

KURTARMA EKİPLERİ YARIM SAAT İÇİNDE GELDİLER

Telefon kapsama alanı dışındayken bile acil servis ile iletişime geçmeye yarayan uygulamaya, çiftin konum bilgilerini ve durumlarını yetkililere bildirmesine yardımcı oldu. Yarım saat sonra kurtarma ekiplerini taşıyan bir helikopter bölgeye geldi ve çifti kurtardı.

90 metre yükseklikten uçuruma düştüler... İnanılmaz kurtuluş: Gülümseyin, yaşıyorsunuz

"GÜLÜMSEYİN, YAŞIYORSUNUZ"

Haberin Devamı

Los Angeles Güvenlik Hizmetleri, çiftin kurtarıldığı anlara ait görüntüleri yayınladı.

Sosyal medyada dikkat çeken görüntülerde çiftin kanyondan çıkarıldığı ve helikoptere alındığı anlar görülüyor ve arama kurtarma ekibinden birisi gençlere sesleniyor: "Gülümseyin, yaşıyorsunuz"


DAHA YENİ KULLANIMA SUNULDU

Cloe'nin daha yeni aldığı telefonunda olduğunu bile bilmediği özellik, Kasım ayı ortasında kullanıma sunuldu. Şu anda iOS 16.1 veya üstünü çalıştıran iPhone 14 ve iPhone 14 Pro cihazlarında bulunuyor.

Haberin Devamı

Uygulama ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta kullanılabiliyor.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna savaşında son durum: New York Times dünyaya duyurmuştu... Zelenskinin yardımcısından itiraf gibi açıklamaUkrayna savaşında son durum: New York Times dünyaya duyurmuştu... Zelenski'nin yardımcısından itiraf gibi açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İphone 14#İphone 14 Pro#Apple

BAKMADAN GEÇME!

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

#Soğuk Dava
Dünya Kupasındaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi dört rekor birden kırdı

Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi dört rekor birden kırdı

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

#Soğuk Dava
Dünya Kupasındaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi dört rekor birden kırdı

Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi dört rekor birden kırdı

#Dünya Kupası