90 metre yükseklikten uçuruma düştüler... İnanılmaz kurtuluş:' Gülümseyin, yaşıyorsunuz'

Cloe ve erkek arkadaşı Christian, San Gabriel sıradağlarından geçen ve orman manzaralı 'Angeles Crest' yolunda araba sürmeyi çok seviyordu ancak son yolculuklarında işler hiç beklemedikleri bir şekilde ters gitti.

ARKADAKİ ARACA YER AÇMAYA ÇALIŞIRKEN KONTROLÜ KAYBETTİLER

Otomobil reklamlarında sıklıkla fon olarak kullanılan dramatik virajlı yolda yolculuklarına devam eden çift arkalarından gelen başka bir aracın ısrarla korna çalması üzerine ona yer açmak için kenara çekilmeye çalıştı. Ancak bu sırada arabanın kontrolü kaybettiler ve kendilerini uçuruma doğru sürüklenirken buldular.

"BİLDİĞİMİZ TEK ŞEY DÜŞÜYORDUK"

Insider'a konuşan Cloe "Bundan sonra bildiğimiz tek şey düşüyorduk" dedi ve ekliyor "Bağırarak erkek arkadaşımın adını söylüyordum ama tam olarak ne yaşadığımızı kafamda oturtamamıştım"

Christian kız arkadaşını sakinleştirmek için sürekli 'sorun yok, sorun yok' diyordu ancak uçurumdan aşağı giderken o da kendi kendine "demek ki her şey böyle bitecek' diye düşündüğünü itiraf etti.



Araç uçurumdan 90 metre aşağı yuvarlandıktan sonra ters bir şekilde Monkey Canyon'a düştü. Otomobil korkunç bir hale gelse de çift mucizevi bir şekilde hayatta kalmıştı.



Ters duran arabanın içinde ilk şoku atlatan gençler emniyet kemerlerini çıkarıp hızla dışarı çıktılar.

Birbirlerinin durumunu kontrol eden çift küçük yaralanmalar ve morluklar dışında bir şey olmadığını görünce rahat bir nefes aldı. Ancak onları bekleyen bir başka sorun daha vardı.

40 DERECE SICAK, TELEFON YOK... ISSIZ ALANDA TEK BAŞLARINA KALDILAR

Yaz aylarındaydılar, öğlen saatleriydi ve hava 40 dereceydi. Çift otoyolun metrelerce altında, kimsesizliğin ortasındaydı. Parçalanmış arabanın içinde cep telefonlarını aradılar ancak bulamadılar.

Büyük bir çaresizlikle çevreyi tarayan genç çift,düştükleri yerin 10 metre uzağında Cloe'nin cep telefonunu buldu ancak tam da bekledikleri gibi telefon parçalanmıştı ve sinyal almıyordu.



Cloe kırılmış telefonunu açmaya çalışırken ekranda sürpriz bir mesaj belirdi.

Yaşadıkları kabusu tersine çeviren o mesaj Apple'ın çarpışma algılama özelliğinin bir parçasıydı. Trafik kazası algılama özelliğine sahip telefon acil servis ile iletişime geçmişti.

KURTARMA EKİPLERİ YARIM SAAT İÇİNDE GELDİLER

Telefon kapsama alanı dışındayken bile acil servis ile iletişime geçmeye yarayan uygulamaya, çiftin konum bilgilerini ve durumlarını yetkililere bildirmesine yardımcı oldu. Yarım saat sonra kurtarma ekiplerini taşıyan bir helikopter bölgeye geldi ve çifti kurtardı.



Los Angeles Güvenlik Hizmetleri, çiftin kurtarıldığı anlara ait görüntüleri yayınladı.

Sosyal medyada dikkat çeken görüntülerde çiftin kanyondan çıkarıldığı ve helikoptere alındığı anlar görülüyor ve arama kurtarma ekibinden birisi gençlere sesleniyor: "Gülümseyin, yaşıyorsunuz"





Vehicle 250 feet over the side, Monkey Canyon, Angeles Forest. #Los Angeles Sheriff’s Department Air Rescue 5 on scene to conduct the rescue. LASD SEB Tactical Medics deployed and hoisted 2 victims out of the canyon. Airlifted to a trauma center. Saving lives priority 1. pic.twitter.com/uRS2qlKHWu