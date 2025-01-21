90 Filistinli esir serbest... "Cehennemden çıktık"

Haberin Devamı

ATEŞKESİN başlamasıyla önceki gece serbest bırakılan 90 Filistinli tutuklu büyük bir coşkuyla karşılandı. İsrail basını Ofer Askeri Cezaevi’nden serbest bırakılan Filistinlilerden 78’inin işgal altındaki Batı Şeria’dan, 12’sinin ise Doğu Kudüs’ten olduğunu yazdı.

20 ÇOCUK VE KADINLAR

Serbest bırakılanların arasında kadınların ve 12 yaşından bile küçük 20 çocuğun da bulunması, İsrail’in Filistinli sivillere karşı nasıl bir tutum sergilediğini gözler önüne serdi. Yıllar sonra ailelerine kavuşan Filistinliler, cezaevinde yaşadıkları şartları ve gördükleri işkenceleri ‘cehennem’ olarak niteledi. İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliler arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklananların da olduğu ortaya çıktı. AFP’ye konuşan iki kişi, aile üyelerinin sosyal medyadaki faaliyetleri nedeniyle nasıl hapse atıldığını anlattı. Doktor annesinin de serbest bırakılmasını bekleyen 18 yaşındaki bir genç, annesinin Ocak 2024’te işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandığını söyledi. Öte yandan serbest bırakılan isimler arasında Gazze’deki Filistinlilerle dayanışma ifade eden sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsrail askeri mahkemesinde yargılanan Filistinli gazeteci Rula Hasaneyn de yer aldı.

Haberin Devamı

10 BİNİ AŞKIN TUTUKLU VAR

1 Ocak 2025 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 10 bin 400 Filistinli’nin mahpus olduğu bildirilmişti. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından

yapılan ortak açıklamada,

tutuklular arasında 4’ü Gazze’den 87 kadının yanı sıra 320 çocuğun yer aldığı kaydedildi. 95’i çocuk, 22’si kadın 3 bin 376 kişinin idari tutuklu olduğu, tutuklulardan 1886 kişinin ise İsrail tarafından “yasadışı savaşçı” olarak sınıflandırıldığı bilgisi verildi.