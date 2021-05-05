MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerDünya Haberleri9 yaÅŸÄ±ndaki çocuk havalimanÄ±nÄ± birbirine kattÄ±
GeriDÃ¼nya 9 yaÅŸÄ±ndaki çocuk havalimanÄ±nÄ± birbirine kattÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIÅž HABERLER
Haber GiriÅŸ: 05.05.2021 - 12:49 | Son GÃ¼ncelleme:

9 yaÅŸÄ±ndaki çocuk havalimanÄ±nÄ± birbirine kattÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
9 yaÅŸÄ±ndaki çocuk havalimanÄ±nÄ± birbirine kattÄ±

ABD'nin Minneapolis kentindeki havalimanÄ±ndaki bagaj taÅŸÄ±ma bandÄ±na atlayan 9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk tabiri caizse ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±. Bu olay sonrasÄ± havalimanÄ±n gÃ¼venliÄŸi gÃ¶zden geÃ§irilmeye baÅŸlandÄ±.

ABD, havalimanÄ±ndaki gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine zor anlar yaÅŸatan 9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu konuÅŸuyor.

Minneapolis kentindeki havalimanÄ±ndaki bagaj taÅŸÄ±ma bandÄ±na atlayan 9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk gÃ¼venlik ekiplerini alarma geÃ§irdi.

KÄ±sa sÃ¼rede bant durduruldu ancak adÄ± aÃ§Ä±klanmayan Ã§ocuk emekleyerek yan taraftaki banda geÃ§meyi baÅŸardÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 5 dakika sonra kurtarÄ±lan Ã§ocuÄŸun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Â

9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk havalimanÄ±nÄ± birbirine kattÄ±

Sosyal medyada kÄ±sa sÃ¼rede gÃ¼nÃ¼n en Ã§ok konuÅŸulan birisi haline gelen ufaklÄ±ÄŸa 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n popÃ¼ler filminden esinlenilerek 'problem Ã§ocuk' lakabÄ± takÄ±ldÄ±.

'Problem Ã§ocuk' yÃ¼zÃ¼nden havalimanÄ±nÄ±n gÃ¼venlik sistemi tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±ldÄ±.

Ãœlke basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, bir gÃ¼venlik zafiyeti olarak gÃ¶rÃ¼len olay nedeniyle tÃ¼m sistem baÅŸtan sonra gÃ¶zden geÃ§irilecek.

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi