9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk havalimanÄ±nÄ± birbirine kattÄ±

9 yaÅŸÄ±ndaki çocuk havalimanÄ±nÄ± birbirine kattÄ±
ABD'nin Minneapolis kentindeki havalimanÄ±ndaki bagaj taÅŸÄ±ma bandÄ±na atlayan 9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk tabiri caizse ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±. Bu olay sonrasÄ± havalimanÄ±n gÃ¼venliÄŸi gÃ¶zden geÃ§irilmeye baÅŸlandÄ±.
ABD, havalimanÄ±ndaki gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine zor anlar yaÅŸatan 9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu konuÅŸuyor.
Minneapolis kentindeki havalimanÄ±ndaki bagaj taÅŸÄ±ma bandÄ±na atlayan 9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk gÃ¼venlik ekiplerini alarma geÃ§irdi.
KÄ±sa sÃ¼rede bant durduruldu ancak adÄ± aÃ§Ä±klanmayan Ã§ocuk emekleyerek yan taraftaki banda geÃ§meyi baÅŸardÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 5 dakika sonra kurtarÄ±lan Ã§ocuÄŸun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
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Sosyal medyada kÄ±sa sÃ¼rede gÃ¼nÃ¼n en Ã§ok konuÅŸulan birisi haline gelen ufaklÄ±ÄŸa 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n popÃ¼ler filminden esinlenilerek 'problem Ã§ocuk' lakabÄ± takÄ±ldÄ±.
'Problem Ã§ocuk' yÃ¼zÃ¼nden havalimanÄ±nÄ±n gÃ¼venlik sistemi tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±ldÄ±.
Ãœlke basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, bir gÃ¼venlik zafiyeti olarak gÃ¶rÃ¼len olay nedeniyle tÃ¼m sistem baÅŸtan sonra gÃ¶zden geÃ§irilecek.
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