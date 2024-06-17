9 ülke, nükleer silahlar için 91 milyar dolar harcadı

Haberin Devamı

ICAN tarafından paylaşılan raporda, nükleer silahlara harcama yapan ülkelerin ABD, Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya ve İngiltere olduğu ifade edildi. Verilere göre ABD 51.5, Çin 11.9, Fransa 6.1, Hindistan 2.7, İsrail 1.1, Kuzey Kore 0.9, Pakistan 1, Rusya 8.3 ve İngiltere 8.1 milyar doları nükleer silah cephaneliklerini genişletmek için harcadı.

ICAN, yapılan harcamaların dakikada 173 bin dolar, saniyede ise 2 bin 898 dolara denk geldiğine dikkat çekti. ICAN, ABD’nin yaptığı harcamanın diğer 8 ülkeden fazla olduğunu vurgulayarak, “ABD'nin toplam harcamalardaki payı olan 51.5 milyar dolar, diğer tüm nükleer silah sahibi ülkelerin toplamından daha fazladır ve 2023 yılında nükleer silah harcamalarındaki artışın yüzde 80'ini oluşturmaktadır” denildi.

Haberin Devamı

5 YILDA 387 MİLYAR DOLAR HARCAMA

ICAN, son 5 yılda nükleer silahlar için 387 milyar dolar harcama yapıldığını belirterek, “Son 5 yılda nükleer silahlar için 387 milyar dolar harcanmış olup, nükleer silah sahibi 9 devlet de cephaneliklerini modernize etmeye ve bazı durumlarda genişletmeye devam ederken, yıllık harcama yüzde 34 artarak 68.2 milyar dolardan 91.4 milyar dolara yükselmiştir” denildi. Raporun yazarlarından Alicia Sanders-Zakre, “Bu insanlık dışı ve yıkıcı silahlara yönelik harcamaların son beş yılda hız kazanması küresel güvenliği arttırmak yerine küresel bir tehdit oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR, NÜKLEER SİLAHLARA HARCANIYOR

ICAN, raporda insanların ihtiyaç duyduğu kaynakların nükleer silah yarışında ‘pervasızca harcandığını’ vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Her yıl nükleer silahlara harcanan milyarlarca dolar, kamu fonlarının kabul edilemez bir şekilde yanlış tahsisidir. Nükleer silaha sahip 9 devlet, çok ihtiyaç duyulan kaynakları kitle imha silahlarıyla pervasız bir yarışa dökmek yerine, vatandaşları için hayati hizmetler için ödeme yapabilir veya varoluşsal küresel krizlerin ele alınmasına yardımcı olabilir. Yılda 91.4 milyar dolar, iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak için 12 milyondan fazla eve rüzgar enerjisi sağlayabilir ya da iklim değişikliğiyle mücadele, biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin azaltılması için gerekli finansman açığının yüzde 27'sini kapatabilir. 2023 nükleer silah harcamalarının bir dakikası, bunun yerine bir milyon ağacın dikilmesi için harcanabilirdi. Beş yıllık nükleer silah harcaması, şu anda açlıkla karşı karşıya olan 45 milyon insanı hayatlarının büyük bir bölümünde besleyebilirdi.”

