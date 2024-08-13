9 köy 3 hastane tahliye edildi: Yunanistan alev alev

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Atina’ya, 38 kilometre mesafedeki Varnava kasabasındaki ormanlık arazide başlayan yangın, tüm çalışmalara rağmen dün akşam saatlerine kadar kontrol altına alınamadı. Penteli, Nea Marki ve Maraton ilçelerini tehdit eden yangın, onlarca ev ve aracı kül etti. 1’i ağır 3 itfaiyeci ile 13 kişi yaralandı. 9 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Bir çocuk hastanesi, bir askeri hastane ile Amalia Felming Hastanesi’ndeki hastalar ve personel ile iki manastırdaki keşişler tahliye edildi. Bölgede mahsur kalan 180 kişi kurtarıldı. Evlerinden ayrılmayı reddeden bazı bölge sakinlerine polis müdahale etti.

MİÇOTAKİS TATİLDEN DÖNDÜ

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685 itfaiyeci, yüzlerce gönüllü, 190 itfaiye aracı, 16 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopterin, üç ayrı koldan süren yangını kontrol altına alma çalışmaları gece saatlerine kadar sonuç vermedi.

Pek çok ilçe ve kasabada elektrik kesintileri yaşandı. Sağlık Bakanlığı, solunum sorunları bulunanlara ve yaşlılara sokağa çıkmamaları çağrısı yaptı. Yunanistan AB’den yardım talep etti. Fransa, İtalya, Romanya ve Çekya’dan ekiplerin Yunanistan’a geleceği bildirildi. Türkiye de 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderiyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, tatilini yarıda kesip Atina’ya döndü. Yunanistan’da geçen ağustosta 15 gün süren orman yangınlarında, 1 milyon dönüm arazi kül olmuş, 18’i sığınmacı 20 kişi hayatını kaybetmişti. Yüzlerce ev, işyeri ve aracın hasar gördüğü yangınlarda binlerce hayvan telef olmuştu.