'9 doğuran' kadın konuştu... Bakım masrafları dudak uçuklattı!

Dilimize yerleşmiş 'dokuz doğurmak' deyimi iki anlamda kullanılıyor. İlk anlamı 'Bir durumu sabırsızlıkla, heyecan ve merak içinde beklemek.' İkinci anlamı ise 'Bir işi sıkıntı ve güçlük çekerek sona erdirmek, işi sona erdirinceye değin çok güçlük, sıkıntı çekmek.'

Fas'ta gerçekleşen bir doğum ise bu deyimi gerçek anlamıyla hayata geçirdi. 5 Mayıs'ta tam 9 çocuk doğuran 26 yaşındaki Halime Sisi ilk defa konuştu.

'Dokuz bebeğim olacağını öğrendiğimde bu benim için tam bir şok oldu. Çünkü yedi çocuğum olacağı söylenmişti' dedi.

Doğum anında yaşadıklarını 'Neler olup bittiğinin farkındaydım ve sanki sonsuz bir bebek akışı varmış gibi görünüyordu' diye tarif eden 26 yaşındaki kadın sözlerine şöyle devam etti;

'Kız kardeşim elimi tutuyordu ama tek düşünebildiğim onlara nasıl bakacağım ve bana kim yardım edecekti?'

Kadın aradan geçen yaklaşık 3 aya rağmen bebekler hala gözetim altında tutuluyor. Bebekler için her iki saatte bir 6 litrelik süt hazırlanıyor.

Doğumdan sonraki bir ay içinde anne sütünün bittiğini belirten anne, bebeklerinin iki ay daha hastanede kalmasının beklendiğini belirtti.

Bebeklerini günde iki kez 30 dakikaya kadar ziyaret edebildiğini söyleyen 26 yaşındaki kadın bebekleri için 2 saatte bir 100 bebek bezi kullanıldığını açıkladı.

9 çocuğun bugüne kadarki bakım maliyetlerinin ise 1 milyon sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) olduğu düşünüyor.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, hastane faturası Mali hükümeti tarafından ödeniyor. Bu rakamın önümüzdeki aylardaki masraflarda hesaba katıldığında yaklaşık 2 milyon sterline çıkması bekleniyor.

26 yaşındaki kadının Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edilmiş, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edilmişti.

Sisi, buradaki doğumda doktorları şaşkına uğratmış ve 7 yerine 9 çocuk taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Çoğul gebelikler hem hamilelik sürecinde hem de doğum esnasında riskli kabul ediliyor ve tıbbi açıdan takip gerektiren vakalar olarak kabul ediliyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor