MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri9 bin göçmen ABD'ye gidebilmek için sınırların açılması için bekliyor
GeriDünya 9 bin göçmen ABD'ye gidebilmek için sınırların açılması için bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

9 bin göçmen ABD'ye gidebilmek için sınırların açılması için bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
9 bin göçmen ABD'ye gidebilmek için sınırların açılması için bekliyor

Kolombiya'nın kuzeyindeki Antioquia yönetim bölgesinde, çoğunluğu Haitili 9 bin göçmen ABD'ye gitmek için sınırların açılmasını bekliyor.

Ülkelerindeki içi karışıklıklar ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle Necocli kasabasına gelen 9 bini aşkın göçmen, ABD'ye ulaşmak için Kolombiya Panama sınırının açılmasını istiyor.

Kolombiya göç yetkilileri, göçmenlerin sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, ülkenin sınırlarında ve yollarında düzensiz geçişlerin durdurulması için önlemlerin arttırılacağını açıkladı.

Yılbaşından bu yana sayıları 25 bine yaklaşan düzensiz göçmen tespit edildiğini dile getiren yetkililer, çetelerin göçmenleri sömürdüğünü ve cinsel istismar yaptığını söyledi.

Kolombiya Göçü Direktörü Juan Francisco Espinosa, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 200 kişinin yakalandığını belirterek, "Kaçakçılar, göçmenleri kullanarak kuzeye doğru uyuşturucu kuryeliği yaptırıyorlar, göçmen kaçakçılarına tolerans tanınmayacak. Bunlar, vicdansız ve insan ticareti yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi