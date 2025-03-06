9 aydır uzaydalar: Sonunda neden mahsur kaldıklarını öğendiler! Yüz ifadeleri bir anda değişti

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, uzayda geçirdikleri dokuz ayın ardından Dünya'ya dönüyor.

NASA'dan Nick Hague ve Rusya'dan Alexander Gorbunov'un dönüşlerine eşlik edeceği Williams ve Wilmore'un, sadece birkaç hafta sonra SpaceX şirketi ile Dünya'ya dönmüş olacağı bildirildi.

Salı günü düzenlenen basın toplantısında Williams ve Wilmore'a, ABD'de Hükümet Verimlilik Dairesi'nin başına gelen SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın kendilerini daha erken getirmeyi teklif edip etmediği soruldu.

Wilmore, Biden yönetiminin Musk'ın astronotları erken getirme teklifini reddettiğini "kesinlikle gerçek" sözleriyle ifade etti.

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Kendisinin ve Williams'ın kapalı kapılar ardında yaşananlar hakkında bilgilendirilmediğini belirten Wilmore, “Sadece Bay Musk'ın söylediklerinin kesinlikle gerçek olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Wilmore, iki astronotun uzayda mahsur kalmasına ilişkin ayrıntıları hiç kimsenin açıklayamayacağını söyledi.

Toplantıda Williams ve Wilmore, Musk'ın "Biden yönetimi, astronotları siyasi nedenlerle terk etti" sözleri yer almasıyla yüzlerinin düşmesi dikkat çekti.

Yüz ifadeleri değişen astronotlar, ABD Başkanı Donald Trump'a ve Musk'a övgüler yağdırdı.

Wilmore, "En başta şunu söyleyebilirim ki hepimiz Bay Musk'a büyük saygı duyuyoruz. Tabii ki başkanımız Donald Trump'a da saygı ve hayranlık duyuyoruz" ifadesini kullandı.

İki astronot, Eylül ayından bu yana SpaceX'in 19 Mart'ta ISS'den ayrılması planlanan Crew-9 dönüş uçuşuyla evlerine dönmeyi bekliyorlardı.

Musk ayrıca, eski başkan Biden'ın astronotları eve erken getirme teklifini Donald Trump ve destekçilerinin "iyi görünmesine" neden olacağı için reddettiğini söylemişti.

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DÖNÜŞLERİ DEFALARCA ERTELENDİ

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Dünya'ya dönüşleri defalarca ertelenen Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyordu.