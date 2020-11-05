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DHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 19:04 | Son Güncelleme:

88 karatlık elmas görücüye çıktı! Paha biçilemiyor

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88 karatlık elmas görücüye çıktı! Paha biçilemiyor
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Çinin Şanghay kentinde düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarında (CIIE), Fransız mücevher markası Korloff’a ait pahabiçilmez 88 karat siyah elmas görücüye çıktı.

Çinin Şanghay kentinde 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarında (CIIE) çok sayıda satış rekorları kıran ürün ve çeşitli ileri teknoloji yeniliklerin sunulduğu belirtildi.

Fransız mücevher markası Korloff’a ait pahabiçilmez 88 karat siyah elmasın ’Tüketim Ürünleri’ fuar alanında sergilendi. Korloff şirketinin yetkilileri, kara elmasın ortaçağ Avrupa’sına ait olduğunu ve değerinin yaklaşık 750 bin dolara yakın olduğunu ifade etti.

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