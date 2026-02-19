×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

85 ülkeden İsrail’e ‘Batı Şeria’ tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Filistin#İsrail#BM
85 ülkeden İsrail’e ‘Batı Şeria’ tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 07:00

İSRAİL hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’da tek taraflı olarak başlattığı ve Filistinlilere ait toprakların fiili gasbını “resmileştirme” adımı olarak görülen “arazi kayıt süreci”ne gelen tepkiler sürüyor.

Haberin Devamı

Aralarında Türkiye, Fransa, Çin ve Rusya’nın da bulunduğu Birleşmiş Milletler’e üye 85 ülke, ortak bir bildiri yayınlayarak İsrail’in “tek taraflı politikalarını” kınadı. Bildiride, “İsrail’in Batı Şeria’daki yasadışı varlığını genişletmeyi amaçlayan tek taraflı kararlarını ve önlemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu tür kararlar, İsrail’in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırıdır ve derhal geri alınmalıdır. Bu bağlamda, her türlü ilhak girişimine şiddetle karşı olduğumuzu vurguluyoruz” denildi. Bildiride 85 ülkenin yanı sıra AB ve Arap Birliği’nin ismi de yer aldı. İsrail’de bulunan yasadışı yerleşim karşıtı sivil toplum kuruluşu Peace Now da söz konusu kararı “büyük bir toprak gaspı” olarak nitelendirmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Filistin#İsrail#BM

BAKMADAN GEÇME!