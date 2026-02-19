85 ülkeden İsrail’e ‘Batı Şeria’ tepkisi

Haberin Devamı

Aralarında Türkiye, Fransa, Çin ve Rusya’nın da bulunduğu Birleşmiş Milletler’e üye 85 ülke, ortak bir bildiri yayınlayarak İsrail’in “tek taraflı politikalarını” kınadı. Bildiride, “İsrail’in Batı Şeria’daki yasadışı varlığını genişletmeyi amaçlayan tek taraflı kararlarını ve önlemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu tür kararlar, İsrail’in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırıdır ve derhal geri alınmalıdır. Bu bağlamda, her türlü ilhak girişimine şiddetle karşı olduğumuzu vurguluyoruz” denildi. Bildiride 85 ülkenin yanı sıra AB ve Arap Birliği’nin ismi de yer aldı. İsrail’de bulunan yasadışı yerleşim karşıtı sivil toplum kuruluşu Peace Now da söz konusu kararı “büyük bir toprak gaspı” olarak nitelendirmişti.