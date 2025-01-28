80'lerin taktikleri modern savaşta: Cephedeki Kuzey Kore askerleri

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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş 3. yılına yaklaşırken Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine düzenlediği şok saldırının ardından Kuzey Kore askerleri cepheye gönderildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un "Kasırga Ordusu" ve uyguladığı yöntemlerin, modern savaşa uygun olmayan 1980'lerin savaş taktikleri olduğu belirtildi.

Kuzey Koreli askerlerin yakalanmak yerine çenesinin altına yerleştirdiği el bombasını patlattığı, İHA'ların dikkatini çekmek için arkadaşlarını yem yaptıkları, hızlı hareket edebilmek amacıyla zırhlarını ve kasklarını çıkardıkları bildirildi.

CNN'de yer alan habere göre, Batılı istihbarat raporları, Kim Jong Un'a bağlılık yeminleri yazan Kuzey Kore askerlerinin 4 bin ölü ya da yaralı verdiğini açıkladı.

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Yoğun çatışmaların yaşandığı Kursk'taki asla teslim olmayan Kuzey Kore askerlerinin, Ukrayna askerlerinin hala hayatta olup olmadığını anlamak için bacağını çektiği sırada Korece çığlık atarak el bombası patlattığı ifade edildi.

UKRAYNALI KOMUTANLAR ANLATTI

CNN'e konuşan Ukrayna ordusunun 6. Özel Harekat Kuvvetleri'nden bir komutan, Kuzey Kore askerlerinin savaştaki durumlarına ilişkin "Etkisiz hale getirilinceye kadar korkusuzca savaşmaya devam ediyorlar. Yakalanacaklarını anladıkları anda herkesi havaya uçurabilecek şekilde el bombası kullanıyorlar" açıklaması yaptı.

Kuzey Koreli askerler için “Hepsi genç, eğitimli, dayanıklı savaşçılar” olduğunu söyleyen komutan, Kuzey Koreli askerlerin modern İHA'lara karşı gerçekten hazırlıksız olduklarını söyledi.

Kasım ayında cepheye katılan Kuzey Korelilerin büyük kayıplar verdiklerine işaret eden komutan, bu askerlerin toplu saldırılarda ısrar ettiklerini ve genellikle aynı yeri defalarca vurduklarını ifade etti ve “En iyi ihtimalle 1980'de savaşın gerçeklerine hazırlandılar” dedi.

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Bir başka bölüğün komutanı Amur, hızlı hareket etmek isteyen Kuzey Koreli askerlerin, zırhlarını ve kasklarını çıkartarak taşıdıkları yükleri hafiflettiklerini vurguladı.

Askerlerin düz bir çizgide koşmamak üzere eğitilmiş gibi olduklarını aktaran Amur, “Manevra kabiliyetleri fazlaca iyi ve çok hızlı koşup hareket ediyorlar. Özellikle bir insansız hava aracıyla yakalanmaları zor” dedi ve Ukrayna savunmasına dolaylı bir yol izleyerek saldırdıklarını sözlerine ekledi.

Kuzey Korelilerin ilerlerken yollara anti-tank mayınlarını söyleyen Amur, "Her sığınağı, her aracı tanksavarlar ile yok ediyorlar. O kadar hızlılar ki kelimenin tam anlamıyla koşuyorlar" ifadesinde bulundu.

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Esir alınan Kuzey Koreli askerlerine ait çantaların kumanya yerine mühimmatla dolu olduğunu belirten Amur, "Çantalarında 1 litreye kadar su şilesi çıktı. Sıcak tutacak bere, atkı, eldiven gibi ilave giysileri zaten yoktu" dedi.

Amur, Kuzey Korelilerin Rus silahı AK-47'nin daha gelişmiş bir modeli olan AK-12 saldırı tüfeği taşıdıklarını, çoğunda yaklaşık 10 şarjör, 5-10 el bombası, makineli tüfek mühimmatı ve mayın bulunduğunu söyledi.

NOTLAR VE SAHTE ASKERİ KİMLİK BULUNDU

Bu ayın başlarında Ukrayna ordusu, iki Kuzey Kore askerini yakaladı. Ukraynalı yetkililer, Kuzey Koreli askerin canlı ele geçirilmesini engellemek için Rus bombardımanın arttığını iddia etti.

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Canlı ele geçirilmek istenen bir Kuzey Koreli asker, el bombası ile kendini patlatarak intihar ederken kendisini 29 yaşındaki Ment Chat olarak tanıtan sahte bir Rus askeri kimliği taşıdığı ortaya çıktı.

Kuzey Koreli askerin taşıdığı kimlikte, Ekim ayında Rus ordusuna katıldığı ve Moğolistan yakınlarındaki Rusya sınırına yakın Tuva'dan olduğu yazıyordu.

Cephedeki diğer Kuzey Koreli askerin cesetlerinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a bağlılık ve savaşta zafer vaatleri yer alan notlar ve kağıtlar bulundu.

Cesetlerden ayrıca, Ukrayna ile alay eden notlar çıktı. Notlarda, "Ölüm çekici, kukla pislikere ve bilinmeyene çok uzakta değil. Onları korkudan titretecek bir güce sahibiz. Yenik düşmeyeceğimiz ve kesin kazanacağımız bir savaş" ve "Eşsiz cesaretimi sonuna kadar göstereceğim. Dünya, yakından izlesin" yazdığı görüldü.

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Bir subay tarafından not alındığı tahmin edilen bir kayıtta, Kuzey Koreli askerlerin üstlerine yönelik sadakatsiz eylemlerinin not edildiği yer aldı.

Bir notta, Kuzey Koreli bir askerin yiyecek çaldığı belirtilirken bir notta ise komutanın cephedeki saygınlığını koruyamadığı ve kişisel çıkarlarını ön plana çıkardığı ifade edildi.

Bir başka notta, "Yaklaşık 10-12 metre mesafede İHA görüldüğünde, üç kişiden biri kayıtsız şartsız onu tuzağa düşürmeli ve diğer ikisi de nişan alıp ateş etmelidir" İHA'ların nasıl imha edileceği talimatı yazıyordu.