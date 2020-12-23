800 yıl sonra yan yana

Gökyüzünde görsel bir şölene dönüşen ‘büyük birleşme’, yaklaşık 800 yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebildi. Güneş Sistemi’mizdeki en büyük iki gezegenin bir daha birbirine bu denli yaklaşmasının 15 Mart 2080’de yaşanacağı belirtiliyor. Bazı araştırmacılar, Jüpiter ve Satürn’ün kavuşumunun, Hıristiyan anlatılarında 2000 yıl önce gökyüzünde görüldüğü söylenen ve Hz. İsa’nın doğduğu zamanı işaret ettiği düşünülen Beytüllahim Yıldızı olabileceği görüşünde.