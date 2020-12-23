MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri800 yıl sonra yan yana
GeriDünya 800 yıl sonra yan yana
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

800 yıl sonra yan yana

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
800 yıl sonra yan yana
Abone Olgoogle-news

JÜPİTER ve Satürn gezegenleri 1623 yılından bu yana ilk kez bu kadar birbirine yaklaştı.

Gökyüzünde görsel bir şölene dönüşen ‘büyük birleşme’, yaklaşık 800 yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebildi. Güneş Sistemi’mizdeki en büyük iki gezegenin bir daha birbirine bu denli yaklaşmasının 15 Mart 2080’de yaşanacağı belirtiliyor. Bazı araştırmacılar, Jüpiter ve Satürn’ün kavuşumunun, Hıristiyan anlatılarında 2000 yıl önce gökyüzünde görüldüğü söylenen ve Hz. İsa’nın doğduğu zamanı işaret ettiği düşünülen Beytüllahim Yıldızı olabileceği görüşünde.

800 yıl sonra yan yana

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle